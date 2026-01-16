जल्दी संभल जाइए... आने वाले सालों में खत्म हो जाएंगी ये 15 नौकरियां!

AI और अलग-अलग टेक्नोलॉजी आने से जॉब सेक्टर में काफी बदलाव हो रहे हैं. नई तकनीक से कई नौकरियां पैदा हो रही हैं, तो कई नौकरियां तेजी से कम भी हो रहे हैं. कई ऐसे काम हैं, जिन्हें अब मशीनों से किया जा रहा है और नतीजा ये है कि उन काम को करने वाले लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं. ऐसे में जानते हैं कि आखिर वो कौन-सी नौकरियां हैं, जो तेजी से खत्म हो रही हैं और आने वाले वक्त में वो काम करने वाले बहुत कम लोग रह जाएंगे.

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया गया था कि साल 2030 तक किन-किन नौकरियों पर खतरा मंडराने वाला है और किन जॉब्स में काफी उछाल आने वाला है. इस रिपोर्ट में 15 उन नौकरियों के बारे में बताया गया था, जो काफी तेजी से खत्म हो रही हैं. ये हैं वो नौकरियां...

इस रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले सालों में एग्रीकल्चर, ड्राइवर्स, एप्लीकेशन डवलपर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर, हायर एजुकेशन टीचर्स, नर्सिंग प्रोफेशनल्स की नौकरियों में ग्रोथ होने वाली है. इसके अलावा कैशियर, टिकट कलेक्टर्स, सिक्योरिटी गार्ड, अकाउंटेंट्स, प्रिटिंग वर्कर्स, डेटा एंट्री कलर्क, ग्राफिक डिजाइनर्स की नौकरियों पर खतरा बताया जा रहा है.

द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 में 1,000 से ज्यादा ग्लोबल एम्प्लॉयर्स के नजरिए को बताया गया है. इसमें 2030 तक कंपनियों की ओर से की जा रही प्लानिंग के आधार पर तैयार की गई है. ऐसे में अगर आप भी उन नौकरियों में हैं, जो खत्म हो रही है तो आप समय रहते नया ऑप्शन देख सकते हैं.

