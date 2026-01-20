जल्दी नौकरी चाहिए? यहां से करें AI से लेकर डिजाइन कोर्स, कोई फीस नहीं लगेगी

कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि डिग्री से ज्यादा सर्टिफिकेशन या शॉर्ट टर्म कोर्स नौकरी दिलाने में मदद करते हैं. ऐसे में अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं या फिर नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो दोनों स्थितियों में आपके लिए सर्टिफिकेशन कोर्स काम के हो सकते हैं. तो आज हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, जिससे आप फ्री में कोई भी कोर्स कर सकते हैं. तो जानते हैं कि किस पोर्टल के जरिए फ्री में कोर्स कर सकते हैं और वहां किन-किन कोर्स की पढ़ाई होती है.
किस पोर्टल से करें फ्री पढ़ाई?
आप भारत सरकार के पोर्टल के जरिए फ्री में ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं. इसके जरिए कक्षा 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्स किए जा सकते हैं. इसके अलावा यहां से आप सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर सकते हैं, जिसमें एआई, डिजाइन आदि के भी कई कोर्स शामिल हैं. इस पोर्टल पर मिलने वाले कोर्स की सबसे खास बात ये है कि ये देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों और एक्सपर्ट की ओर से तैयार किए गए हैं. जैसे आईआईटी, आईआईएम के प्रोफसर्स ने इन्हें तैयार किया है. देश भर से 1,000 से अधिक विशेष रूप से चयनित शिक्षकों और संकाय सदस्यों ने इसके कोर्स तैयार किए हैं.
यहां ना सिर्फ वीडियो मिलेगा बल्कि नोट्स आदि भी डाउनलोड करने की सुविधा दी गई है. इसके साथ ही कुछ टेस्ट भी होते हैं, जिससे आप खुद की पढ़ाई का एनालिसिस भी कर सकते हैं.
क्या सभी कोर्स फ्री हैं?
यहां अधिकतर कोर्स फ्री हैं. कुछ कोर्स में आप कोर्स पूरा करने के बाद ऑफिशियल सर्टिफिकेट (जैसे कि नौकरी या एडमिशन के लिए उपयोग करने वाला प्रमाणपत्र) चाहते हैं, तो इसके लिए प्रॉक्टर्ड (नियंत्रित) परीक्षा में बैठना होगा और एक मामूली फीस देनी होगी. यह फीस आमतौर पर कुछ सौ रुपये से लेकर 1000 रुपये तक होती है, जो कोर्स के आधार पर है.
कौन-कौन से कोर्स कर सकते हैं?
इस पोर्टल के जरिए आप हर फील्ड के कोर्स कर सकते हैं. कोर्स में आवेदन करने की अलग अलग तारीख है और वेबसाइट पर देख सकते हैं कि कौन-से कोर्स कब से शुरू हो रहे हैं. आप नीचे दी गई लिस्ट में देख सकते हैं, यहां कौनसे कोर्स कर सकते हैं...
AI Courses
AI for Daily Productivity
AI in Accounting
AI in Digital and Social Media Marketing
AI in Human Resource Management
AI in Marketing
AI-Integrated Management of NEXT-GEN Software Testing
AI-Powered CRM: From Fundamentals to Applications
AI:Constraint Satisfaction
अन्य कोर्स
3D Printing and Design for Educators
3D Printing of Auxetic Structures: Theory and Practices
3Ps for Academia – Drafting Publication, Proposals and Patents
A Basic Course in Machine Learning for All
A Brief Course On Superconductivity
A Brief introduction of Micro - Sensors
A N I M A T I O N s
Academic Writing
Accountancy XI Part-I
Accreditation of Undergraduate Engineering Programme
Acoustic Materials And Metamaterials
Advance Computer Networks
Advance Strategies in NGO Management
Advanced C++
Advanced Chemical Thermodynamics and Kinetics
ऐसे ही आप कई कोर्स यहां से कर सकते हैं. दूसरे कोर्स देखने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट swayam.gov.in पर जाएं. इसके बाद All Courses पर क्लिक करें. इसके बाद आपको सभी कोर्स दिख जाएंगे, इसमें आप समय या फील्ड के हिसाब से फिल्टर भी कर सकते हैं.