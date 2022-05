Fake Job Alert: सावधान! सर्व शिक्षा अभियान की फर्जी वेबसाइट पर हैं फेक जॉब ऑफर्स

सरकारी नौकरी के नाम पर फेक खबर आए दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखी जा सकती हैं. स्कैमर्स इतने चालाक हो गए हैं, जिससे यह पता करना मुश्किल हो जाता है कि नौकरी की पेशकश असली है या नकली. ऐसी ही एक फेक जॉब अलर्ट वेबसाइट का खुलासा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने किया है. पीआईबी ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से नौकरी की फेक खबर चलानी वाली वेबसाइट samagra.shikshaabhiyan.co.in का खुलासा किया है.

पीआईबी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वेबसाइट के स्क्रीनशॉट के साथ बताया है कि यह वेबसाइट (http://samagra.shikshaabhiyan.co.in) फेक है, इसका सरकारी विभाग से कोई संबंध नहीं है. यह वेबसाइट सर्व शिक्षा अभियान की वेबसाइट होने के दावा करती है और नौकरी अवसर दे रही है, पीआई ने इसे फेक बताया है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि इस वेबसाइट और इस तरह की अन्य वेबसाइट से बचकर रहें.

A #Fake website 'https://t.co/vFALk36xT9' is claiming to be the official website of Sarva Shiksha Abhiyan and is offering employment opportunities#PIBFactCheck



▶️This website is not associated with GOI



▶️Official website: https://t.co/pCjN1ZGIMW



Read: https://t.co/Pi56ELk7hn