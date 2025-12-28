दिल्ली की यूनिवर्सिटी में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर समेत कई पदों पर नौकरी, लाख रुपये है सैलरी

देश की राजधानी दिल्ली में जो युवा यहां के कॉलेजों में टीचिंग और नॉन टीचिंग की नौकरी की खोज कर रहे हैं, उनके लिए बेहद शानदार मौका है. अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन समेत कई पदों पर भर्ती निकाली है. इसे लेकर यूनिवर्सिटी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट aud.delhi.gov.in पर जानकारी साझा की है. उम्मीदवार यहां पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
ऐसे में आप जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, जल्द ही आवेदन कर लें. इन पदों पर आपको बढ़िया सैलरी भी मिलेगी.
इन पदों पर निकली भर्ती
अंबेडकर यूनिवर्सिटी के टीचिंग समेत जिन पदों पर भर्ती निकली है उनमें एकेडमिक स्टाफ ( प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स शामिल हैं. इनके लिए कुल 71 पदों पर नियुक्ति की जाएगी.
कब बंद होंगे आवेदन?
इन पदों पर आवेदन 20 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गए हैं और आवेदन की अंतिम तिथि 9 जनवरी, 2026 है. वहीं, फॉर्म की हार्ड कॉपी भेजने की लास्ट डेट 16 जनवरी है.
अप्लाई करने के लिए योग्यता
बता दें कि अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने स्कूल ऑफ कल्चर एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन, स्कूल ऑफ डिजाइन, डेवलपमेंट समेत 13 स्कूलों के लिए प्रोफेसर समेत कई पदों पर भर्ती निकाली है जिसके लिए उम्मीदवारों के पास उससे संबंधित डिग्री भी होनी चाहिए. प्रोफेसर के लिए संबंधित सबजेक्ट में पीएचडी या डॉक्टरेट की डिग्री के साथ 8 से 10 साल का अनुभव अनिवार्य है. वहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपने सबजेक्ट में मास्टर्स की डिग्री और NET,SLET,SET की परीक्षाएं पास की हों. अलग-अलग पदों के लिए योग्यता डिफरेंट हैं.
कितनी मिलेगा सैलरी?
वहीं, अगर सैलरी की बात करें तो इन पदों पर नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों को हर महीने पोस्टवाइज लगभग 57,700 से लेकर 2,18, 200 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी.
इस तरह करें आवेदन