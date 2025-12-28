scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली की यूनिवर्सिटी में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर समेत कई पदों पर नौकरी, लाख रुपये है सैलरी

दिल्ली के कॉलेजों में टीचर और नॉन टीचर की जॉब की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अंबेडकर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर समेत कई पदों पर भर्ती निकली है.

Advertisement
X
अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने कॉलेजों के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग के पदों पर भर्ती निकाली है. (Photo: Pexels)
अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने कॉलेजों के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग के पदों पर भर्ती निकाली है. (Photo: Pexels)

देश की राजधानी दिल्ली में जो युवा यहां के कॉलेजों में टीचिंग और नॉन टीचिंग की नौकरी की खोज कर रहे हैं, उनके लिए बेहद शानदार मौका है. अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन समेत कई पदों पर भर्ती निकाली है. इसे लेकर यूनिवर्सिटी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट aud.delhi.gov.in पर जानकारी साझा की है. उम्मीदवार यहां पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. 

ऐसे में आप जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, जल्द ही आवेदन कर लें. इन पदों पर आपको बढ़िया सैलरी भी मिलेगी.

इन पदों पर निकली भर्ती 

सम्बंधित ख़बरें

nta ने ugc net परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. (Photo : Pexels )
UGC NET 2025 एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी, यहां पर करें चेक
Street racing and stunts in Delhi before new year celebration
खुलेआम रेसिंग, स्टंटबाजी... नए साल से पहले दिल्ली की सड़कों पर हुड़दंग, Video
नए साल से पहले दिल्ली की सड़कों पर कार सवारों का हुड़दंग. (Photo: Screengrab)
सनरूफ, विंडो और खतरनाक स्टंट... दिल्ली की सड़कों पर रईसजादों का हुड़दंग, Video
Delhi fog air pollution severely affects breathing with AQI crossing 400 in Anand Vihar
दिल्ली में आज फिर प्रदूषण का 'खतरनाक' स्तर, औसत AQI 391 दर्ज
delhi pollution, delhi AQI
दिल्ली-NCR में सर्दी और प्रदूषण का डबल अटैक, UP-उत्तराखंड से असम तक भी बुरा हाल

अंबेडकर यूनिवर्सिटी के टीचिंग समेत जिन पदों पर भर्ती निकली है उनमें एकेडमिक स्टाफ ( प्रोफेसर, एसोसिएट  प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स शामिल हैं. इनके लिए कुल 71 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. 

कब बंद होंगे आवेदन?

इन पदों पर आवेदन 20 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गए हैं और आवेदन की अंतिम तिथि 9 जनवरी, 2026 है. वहीं, फॉर्म की हार्ड कॉपी भेजने की लास्ट डेट 16 जनवरी है. 

अप्लाई करने के लिए योग्यता 

बता दें कि अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने स्कूल ऑफ कल्चर एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन, स्कूल ऑफ डिजाइन, डेवलपमेंट समेत 13 स्कूलों के लिए प्रोफेसर समेत कई पदों पर भर्ती निकाली है जिसके लिए उम्मीदवारों के पास उससे संबंधित डिग्री भी होनी चाहिए. प्रोफेसर के लिए संबंधित सबजेक्ट में पीएचडी या डॉक्टरेट की डिग्री के साथ 8 से 10 साल का अनुभव अनिवार्य है. वहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपने सबजेक्ट में मास्टर्स की डिग्री और NET,SLET,SET की परीक्षाएं पास की हों. अलग-अलग पदों के लिए योग्यता डिफरेंट हैं.

Advertisement

कितनी मिलेगा सैलरी? 

वहीं, अगर सैलरी की बात करें तो इन पदों पर नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों को हर महीने पोस्टवाइज लगभग 57,700 से लेकर 2,18, 200 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी. 
 

इस तरह करें आवेदन 

  • अंबेडकर यूनिवर्सिटी के इन पदों पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट aud.delhi.gov.in पर जाएं. 
  • होमपेज पर करियर सेक्शन पर जाएं. इसके बाद भर्ती से जुड़ा आवेदन लिंक नजर आएगा. 
  • आप अप्लाई ऑनलाइन करें. इसके बाद अपने से जुड़ी सभी जानकारी को सब्मिट करें. 
  • सभी डिटेल्स फिल करने के बाद लेटेस्ट फोटो, साइन समेत मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट पोर्टल पर अपलोड करें. 
  • इसके बाद एप्लिकेशन फीस भरें और अपने फॉर्म को डाउनलोड कर लें.  
     
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement