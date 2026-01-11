2026 में दिखेगा इन नौकरियों का दम, AI भी नहीं बिगाड़ पाएगी कुछ, आप भी कर लें नोट

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और लगातार बढ़ते टेक्नोलॉजी की वजह से जॉब मार्केट तेजी से बदल रही है. कंपनियां AI की ओर तेजी से रुख कर रही हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि इसके कारण लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है. इस दौरान लिंक्डइन की ओर से 2026 के लिए जारी हुए जॉब्स ऑन द राइज लिस्ट रिपोर्ट कुछ और ही कह रही है. इसे देखने के बाद से कई लोगों ने राहत की सांस ली है. इस रिपोर्ट में उन नौकरियों का जिक्र किया गया है, जो साल 2026 में तेजी से आगे बढ़ने वाली है और AI भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है.

लिंक्डइन की ओर से जारी इस रिपोर्ट में उन टॉप 25 जॉब्स के नाम बताए गए हैं, जो आने वाले टाइम में न केवल स्थिर करियर बल्कि अच्छी सैलरी भी देंगे. इस रिपोर्ट को तीन साल से ज्यादा टाइम में कई डेटा के आधार पर बनाया गया है.

इन नौकरियों का है जिक्र

इस रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2026 में जिन फील्ड में सबसे ज्यादा जॉब होंगी उनमें प्रॉम्पट इंजीनियर, AI इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, AI मैनेजर, स्टैटेजिक ए़़डवाइजर, मार्केटिंग कंसल्टेंट, अकाउंट मैनेजर समेत कई जॉब्स शामिल हैं. लेकिन इस रिपोर्ट में उन 5 नौकरियों का जिक्र भी है जिनका AI कुछ नहीं कर सकती है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में.

बिहेवियर थेरेपिस्ट

इस लिस्ट में सबसे पहले बिहेवियर थेरेपिस्ट नौकर का जिक्र किया गया है. ये ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर्ड तरीकों का यूज कर लोगों के बिहेवियरल, इमोशनल और मेंटल चैलेंजेस को दूर करने का काम करते हैं. इस जॉब में ह्यूमन इनवॉलमेंट और थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बेहद जरूरी होते हैं, जो AI नहीं कर सकती है. हालांकि, AI इस चुनौती के लक्ष्णों को पहचान सकती है लेकिन इसका इलाज करना उसके लिए संभव नहीं है. ऐसे में आप एप्लाइट बिहेवियर, बिहेवियरल थेरेपी, ऑटिज्म जैसे स्किल को हासिल कर नौकरी पा सकते हैं.

वेटरिनरी

वेटरिनरी का मतलब पशु चिकित्सा या जानवरों से जुड़ी देखभाल से है. इनका काम केवल इलाज तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि जानवरों के बिहेवियर को समझकर उनसे जुड़े फैसले लेना, सर्जरी करना शामिल है. जॉब्स ऑन द राइज रिपोर्ट के अनुसार, यह नौकरी आने वाले समय में वेटरिनरी की जॉब न केवल बढ़ेगी बल्कि अच्छी सैलरी भी देगी.

वेडिंग प्लानर

लिंक्डइन की टॉप 25 नौकरियों की लिस्ट में वेडिंग प्लानर की जॉब को भी शामिल किया गया है. समय के बाद वेडिंग प्लानर भी एक उभरता हुआ जॉब बन गया है.

अर्बन डिजाइनर

अर्बन डिजाइनर का काम बेहद ही खास होता है. ये वो लोग होते हैं, जो शहरों और शहरों के हिस्सों को डिजाइन करते हैं ताकि वो दिखने में सुंदर, सुविधाजनक और सुरक्षित लगे. इनका काम अब केवल मैप तक ही नहीं रह गया है. किसी भी शहर का विकास किस तरह होगा, ये वहां के लोगों पर निर्भर करता है.

मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी मैनेजर

मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी मैनेजर का काम टेस्टिंग, इंस्पेक्शन और रेगुलेटरी कंप्लायंस का ध्यान रखना होता है. ये इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि प्रोडक्ट पूरे साइकिल के दौरान क्वालिटी स्टैंडर्ड पर खड़ा उतरे.

