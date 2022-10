UP NEET PG Counselling 2022 @upneet.gov.in: चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण महानिदेशक उत्तर प्रदेश (DGMEUP) ने राज्य की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा पोस्ट ग्रेजुएट (UP NEET PG) काउंसलिंग के लिए च्वाइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जिन उम्मीदवारों ने UP NEET PG Counselling 2022 के लिए रजिस्‍ट्रेशन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर विजिट कर ऑनलाइन विकल्प भर सकते हैं.

UP NEET संशोधित काउंसलिंग डेट्स के अनुसार, जिन उम्मीदवारों ने राउंड 1 काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए रजिस्‍ट्रेशन किया है, उन्हें 05 अक्टूबर, 2022 (दोपहर 2 बजे तक) तक ऑनलाइन विकल्प भरने होंगे. वरीयता भरने के बाद उम्मीदवारों को अपनी च्‍वाइस को लॉक करना होगा. यदि कोई उम्मीदवार अपनी वरीयताओं को लॉक करने में विफल रहता है, तो उसे सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा.

DGMEUP राज्य की 50 प्रतिशत कोटे की सीटों के लिए UP NEET PG काउंसलिंग आयोजित कर रहा है. UP NEET PG राउंड 1 अलॉटमेंट रिजल्‍ट 06 अक्टूबर, 2022 को घोषित किया जाएगा. उम्मीदवार अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकेंगे और 07 अक्टूबर से 12 अक्टूबर, 2022 के बीच प्रवेश प्रक्रिया के लिए उपस्थित हो सकेंगे.

UP NEET PG Counselling 2022: ऐसे करें च्‍वाइस फिलिंग

स्‍टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर जाएं.

स्‍टेप 2: होमपेज पर 'चॉइस फिलिंग' लिंक पर क्लिक करें.

स्‍टेप 3: कोर्स का चयन करें और अपना NEET PG रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.

स्‍टेप 4: च्वाइस फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म भरें और सबमिट करें.

स्‍टेप 5: फॉर्म डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट ले लें.

उम्मीदवारों को ध्यान देना होगा कि एक बार लॉक किए गए च्‍वाइसेज़ में बदलाव नहीं किया जा सकेगा. उम्मीदवारों को 891 सीटों पर एडमिशन मिलेगा. इसमें सरकारी कॉलेजों में MD, MS और पीजी डिप्लोमा और उत्तर प्रदेश राज्य के प्राइवेट कॉलेजों में 32 MDS सीटें शामिल हैं.

UP NEET PG काउंसलिंग च्‍वाइस फिलिंग के लिए यहां क्लिक करें