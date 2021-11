दिल्ली में सोमवार से खुलेंगे स्कूल, डिप्टी सीएम सिसोदिया ने द्वीट कर दी जानकारी

दिल्ली सरकार 29 नवंबर से राजधानी के सभी स्कूल फिर से खोलने जा रही है. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी है. सोमवार से खुलने जा रहे स्कूलों में हर कक्षा के छात्र -छात्राएं जा सकेंगे.

दिल्ली सरकार के अनुसार, पिछले दिनों में दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति लगातार सुधर रही है. फिलहाल प्रदूषण दीवाली से पहले वाली स्टेज में पहुंच गया है.

