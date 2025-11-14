तमिलनाडु के तंबरम में वायुसेना का पिलेटस ट्रेनर विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट सुरक्षित

तमिलनाडु के तंबरम में 14 नवंबर 2025 की दोपहर करीब 2 बजे भारतीय वायुसेना का एक पिलेटस ट्रेनर विमान उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. खुशकिस्मती से पायलट सुरक्षित है. वायुसेना ने इस हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दे दिया है. स्थानीय लोग हैरान हैं, लेकिन कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ.

यह घटना तंबरम एयर फोर्स स्टेशन के पास हुई. पिलेटस पीसी-7 एमके-2 ट्रेनर विमान नए पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल होता है. विमान ट्रेनिंग मिशन पर था, जब अचानक कुछ खराबी आ गई. पायलट ने तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन विमान जमीन पर क्रैश हो गया. आग लगने की कोई खबर नहीं है. पायलट ने खुद को बाहर निकाल लिया.

क्या हुआ था? घटना की पूरी कहानी

दोपहर करीब 1:45 बजे विमान स्टेशन से उड़ा था. यह एक रूटीन ट्रेनिंग फ्लाइट थी, जिसमें बेसिक फ्लाइंग स्किल्स सिखाए जाते हैं. 2 बजे के आसपास विमान अचानक नीचे गिरा. स्थानीय लोगों ने धुआं देखा और आवाज सुनी. तुरंत वायुसेना की टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. पायलट को मामूली चोटें आईं, जिनका इलाज हो गया.

ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर में भी इस सीन में इस विमान को दिखाया गया था. (Photo: IAF)

विमान को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन आसपास के इलाके में कोई बड़ा खतरा नहीं हुआ. वायुसेना के एक अधिकारी ने बताया कि पायलट ने बहुत बहादुरी दिखाई. इमरजेंसी प्रक्रिया का पालन कर खुद को बचा लिया. हम जांच कर रहे हैं कि क्या वजह थी – तकनीकी खराबी या मौसम. कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में विशेषज्ञों की टीम विमान के पार्ट्स, फ्लाइट डेटा और गवाहों की बात सुनेगी.

पिलेटस विमान: ट्रेनिंग का महत्वपूर्ण हथियार

पिलेटस पीसी-7 स्विस कंपनी का बनाया ट्रेनर विमान है. भारतीय वायुसेना में 2005 से इस्तेमाल हो रहा है. यह सस्ता, आसान और सुरक्षित माना जाता है. नौसेना और सेना भी इसका इस्तेमाल करती है. लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत में इसके कुछ हादसे हो चुके हैं. 2023 में तेलंगाना में एक क्रैश में दो पायलट शहीद हो गए थे. तंबरम चेन्नई के पास है. यहां वायुसेना का बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है. सुलुर एयर बेस के करीब होने से उड़ानें आम हैं.

पिलेटस पीसी-7 ट्रेनर विमान (Pilatus PC-7 MK2 Trainer Aircraft)

इसमें दो पायलट बैठते हैं. पहला इंस्ट्रक्टर और दूसरा स्टूडेंट पायलट. 32.1 फीट लंबे इस प्लेन की ऊंचाई 10.6 फीट है. टेकऑफ के समय यह अधिकतम 2700 किलोग्राम वजन लेकर उड़ान भर सकता है. इसमें 474 लीटर फ्यूल आता है.

यह अधिकतम 412 किलोमीटर प्रतिघंटा की स्पीड से उड़ सकता है. लेकिन आमतौर पर इसे 316 किलोमीटर प्रतिघंटा की गति से उड़ाया जाता है. यह बार फ्यूल भरने पर यह 1200 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है. अधिकतम 33,010 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है. ज्यादा से ज्यादा साढ़े चार घंटे तक उड़ान भर सकता है. इसमें 6 हार्डप्वाइंट्स है. जिसमें कुल 1040 किलोग्राम के बम या रॉकेट्स लगाए जा सकते हैं.

