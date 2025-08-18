scorecardresearch
 

Feedback

वांग यी की भारत यात्रा... भारत-चीन सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में बड़ा कदम

चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे पर आने वाले हैं. 19 अगस्त को दिल्ली में विशेष प्रतिनिधि स्तर की बैठक होगी, जिसमें NSA अजीत डोभाल और वांग यी LAC विवाद पर बात करेंगे. वांग यी विदेश मंत्री जयशंकर और PM मोदी से भी मिलेंगे. कजान ब्रिक्स सम्मेलन के बाद तनाव कम हुआ है. यह बैठक स्थायी समाधान की दिशा में अहम है.

Advertisement
X
चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे पर आने वाले हैं. (File Photo: AP)
चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे पर आने वाले हैं. (File Photo: AP)

चीन के विदेश मंत्री वांग यी तीन साल से अधिक समय बाद भारत दौरे पर आ रहे हैं. यह यात्रा भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. 19 अगस्त को दिल्ली में विशेष प्रतिनिधि (SR) स्तर की 24वीं बैठक होने जा रही है.

इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी हिस्सा लेंगे. इसके अलावा, वांग यी भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे.

यह भी पढ़ें: हवा से लॉन्च होने वाली Pralay मिसाइल पर काम शुरू, 7473 km/hr की गति से करेगी दुश्मन पर हमला

सम्बंधित ख़बरें

Sudarshan Chakra PM Narendra Modi
क्या ट्रंप के गोल्डन डोम की तरह होगा पीएम मोदी का राष्ट्रीय सुरक्षा कवच? 
B-2 Bomber Trump Putin
16 एटम बम लादने वाला B-2 बॉम्बर... जिससे ट्रंप ने पुतिन का किया अलास्का में वेलकम 
Nuclear weapons United States Asim Munir
क्या अमेरिका ने PAK में न्यूक्लियर हथियार रखे हैं? जिसके दम पर धमकी दे रहे आसिम मुनीर 
Air Launched Pralay Missile
हवा से लॉन्च होने वाली Pralay मिसाइल पर काम शुरू, 7473 km/hr की गति से करेगी दुश्मन पर हमला 
operation sindoor unseen satellite photo
बचने के लिए ईरान बॉर्डर के पास छिपे थे PAK वॉरशिप... ऑपरेशन सिंदूर की Exclusive सैटेलाइट तस्वीरें 

क्यों है यह बैठक महत्वपूर्ण?

यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के बाद भारत-चीन सीमा पर तनाव काफी कम हुआ है. कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात ने इस विवाद को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया. इस मुलाकात के बाद दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख में 2020 से चले आ रहे विवाद को सुलझाने का फैसला किया.

Advertisement

क्या हुआ अब तक?

कजान सम्मेलन से पहले भारत और चीन ने डेमचोक और डेपसांग में सैन्य वापसी (डिसएंगेजमेंट) पूरी कर ली. इसके अलावा, पांगोंग, गलवान, गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स जैसे चार प्रमुख विवादित क्षेत्रों से भी दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट गईं. हालांकि, इन क्षेत्रों में गश्त (पैट्रोलिंग) को लेकर अभी कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ है.

यह भी पढ़ें: 314 KM दूर उड़ता पाकिस्तानी विमान, S-400 पर लॉक टारगेट, फिर हुआ फायर... कहानी सबसे लंबे सरफेस टू एयर अटैक की!

21 अक्टूबर, 2024 को पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद यह तय हुआ कि विशेष प्रतिनिधि स्तर पर बातचीत होगी. पहली बैठक पिछले साल दिसंबर में बीजिंग में हुई थी, जिसमें भारत की ओर से अजीत डोभाल ने हिस्सा लिया था. अब दूसरी बैठक दिल्ली में होने जा रही है.

Wang Yi India Visit

किसने निभाई अहम भूमिका?

इस विवाद को सुलझाने में तीन बड़े चेहरों का योगदान रहा है...

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी: उन्होंने भारतीय सेना को जमीन पर तुरंत फैसले लेने की पूरी आजादी दी. चीन पर आर्थिक दबाव बनाया.
  • विदेश मंत्री एस. जयशंकर: उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को बार-बार उठाया. कूटनीतिक रास्ता तैयार किया.
  • राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल: उन्होंने वांग यी के साथ सीधी बातचीत कर विशेष प्रतिनिधि स्तर की चर्चा को आगे बढ़ाया.

भारतीय सेना की मजबूत रणनीति

Advertisement

विवाद के दौरान भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में अपनी ताकत दिखाई. दक्षिण पांगोंग की चोटियों पर कब्जा कर और भारी हथियारों को तेजी से तैनात कर भारत ने चीन को साफ संदेश दिया कि अब भारत 1962 वाला भारत नहीं है. सेना की इस रणनीति ने चीन को बातचीत की मेज पर लाने के लिए मजबूर किया.

यह भी पढ़ें: मॉनसून में बादलफोड़ आफत, गर्मी में बाढ़, सर्दियों को आगे खिसका रहा पश्चिमी विक्षोभ... बदल चुका देश का मौसम

अब क्या है स्थिति?

कजान सम्मेलन के बाद LAC पर स्थिति शांत है. दोनों देशों की सेनाएं अपने-अपने क्षेत्रों में गश्त कर रही हैं. दिल्ली में होने वाली इस बैठक से उम्मीद है कि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख विवाद का स्थायी समाधान निकालने की दिशा में और आगे बढ़ेंगे.

आगे की राह

यह बैठक भारत-चीन संबंधों को और मजबूत करने का एक मौका है. अगर यह बातचीत सफल रही, तो न केवल सीमा पर शांति स्थापित होगी, बल्कि दोनों देशों के बीच व्यापार और कूटनीतिक रिश्ते भी बेहतर होंगे. यह भारत की कूटनीति और सैन्य ताकत का एक और उदाहरण होगा, जो विश्व मंच पर देश की स्थिति को और मजबूत करेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement