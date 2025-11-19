यहां 65 दिन तक सूरज दिखेगा ही नहीं, 22 जनवरी तक रात ही रात

कल यानी मंगलवार (18-11-2025) को सूरज डूबते ही अलास्का के उटकियागविक शहर में साल 2025 की आखिरी सूरज की रोशनी खत्म हो गई. अब यह शहर पोलर नाइट में प्रवेश कर चुका है. यानी 65 दिनों तक यहां सूरज नहीं उगेगा. अमेरिका का सबसे उत्तरी शहर होने के कारण यहां हर साल ऐसा होता है. लोग अब जनवरी 2026 तक सूरज का इंतजार करेंगे.
पोलर नाइट का मतलब है ध्रुवीय रात, जब सूरज क्षितिज से ऊपर नहीं आता और पूरा दिन अंधेरा रहता है. उटकियागविक (पहले बारो नाम से जाना जाता था) आर्कटिक सर्कल के अंदर है, जहां पृथ्वी की झुकाव की वजह से सूरज कई दिनों तक नहीं दिखता. इस साल 18 नवंबर को दोपहर 1:36 बजे सूरज डूबा और अब 22 जनवरी 2026 को ही उगेगा. यह अवधि ठीक 64-65 दिनों की है.
यह भी पढ़ें: दिल्ली-NCR को पॉल्यूशन से कब मिलेगी राहत? हेल्थ रिस्क क्या बता रहे डॉक्टर
पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है. सर्दियों में उत्तरी ध्रुव सूरज से दूर हो जाता है, इसलिए आर्कटिक इलाकों में सूरज नहीं पहुंचता. गर्मियों में ठीक उल्टा होता है – तब पोलर डे आता है, जब सूरज कभी नहीं डूबता. उटकियागविक में मई से अगस्त तक 80-85 दिनों तक लगातार सूरज रहता है. मौसम विभाग के अनुसार, इस साल डेलाइट सेविंग टाइम के बाद यह और साफ हो गया.
उटकियागविक में करीब 4,500 लोग रहते हैं, ज्यादातर इनुइट जनजाति के. अंधेरे में जीवन मुश्किल होता है...
उटकियागविक अमेरिका का सबसे उत्तरी शहर है, जहां सूरज की यह घटना हर साल होती है. पहले लोग इसे बारो कहते थे, लेकिन 2016 में नाम बदला गया. वैज्ञानिक यहां आर्कटिक रिसर्च करते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन का अध्ययन. ग्लोबल वार्मिंग से यहां बर्फ पिघल रही है, जो पोलर नाइट को प्रभावित कर सकती है.
जनवरी में सूरज उगने के बाद उटकियागविक में फिर से रोशनी आएगी. मई 2026 तक पोलर डे शुरू हो जाएगा, जब सूरज कभी नहीं डूबेगा. विशेषज्ञ कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन से ऐसे इलाकों में बदलाव आ सकता है, लेकिन फिलहाल यह प्राकृतिक चक्र है.