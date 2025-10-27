scorecardresearch
 

न्यूक्लियर से मिलेगी शक्ति, नायाब है रूस का बुरेवेस्तनिक क्रूज मिसाइल... मैदान-ए-जंग में जल्द तैनात करेंगे पुतिन

रूस ने परमाणु-संचालित Burevestnik क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो 14,000 किलोमीटर तक उड़ान भरने में सक्षम है. राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे "दुनिया का बेजोड़ हथियार" बताया. यह परीक्षण ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका रूस पर यूक्रेन युद्ध रोकने का दबाव बढ़ा रहा है.

रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि Burevestnik मिसाइल की तैनाती की जाएगी. (Photo- Screengrab)
रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि Burevestnik मिसाइल की तैनाती की जाएगी. (Photo- Screengrab)

रूस ने अपनी परमाणु-संचालित क्रूज मिसाइल बुरेवेस्तनिक का सफल परीक्षण किया है. यह वही मिसाइल है जिसे रूस "दुनिया की सबसे घातक और अजेय" वेपन सिस्ट बताता है. राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को कहा कि अब रूस इस हथियार को तैनात करने की दिशा में बढ़ेगा.

पुतिन ने बताया कि यह परीक्षण 21 अक्टूबर को हुआ, जिसमें मिसाइल ने करीब 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की और लगभग 15 घंटे तक उड़ान में रही. रूस के शीर्ष जनरल वैलेरी गेरासिमोव ने पुतिन को बताया कि यह मिसाइल परमाणु ऊर्जा से संचालित है और किसी भी मौजूदा या भविष्य की मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मात दे सकती है.

यह भी पढ़ें: रूसी तेल पर प्रतिबंध लगा चीन को चोट पहुंचाने चले थे ट्रंप, जिनपिंग के हाथ लग गया बड़ा खजाना!

अमेरिका ने रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए (File Photo: Reuters)
इस मिसाइल का नाम 9M730 Burevestnik है, जिसे नाटो ने SSC-X-9 Skyfall कहा है. इसका रेंज लगभग अनंत बताया जा रहा है और इसका उड़ान मार्ग इतना अनिश्चित है कि इसे पकड़ना लगभग असंभव माना जाता है.

दुनिया में Burevestnik जैसा हथियार किसी के पास नहीं- पुतिन

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, "यह एक अनोखा हथियार है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है." उन्होंने यह भी बताया कि जब यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तब रूसी विशेषज्ञों को भी शक था कि इसे बनाना संभव नहीं होगा, लेकिन अब इसका 'महत्वपूर्ण परीक्षण पूरा हो चुका है.'

रूस ने इस मिसाइल को 2018 में पहली बार सार्वजनिक किया था. पुतिन का कहना है कि यह हथियार अमेरिका द्वारा 2001 में मिसाइल डिफेंस शील्ड प्रोग्राम शुरू करने और 1972 की एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल संधि से बाहर निकलने के जवाब में बनाया गया था.

ट्रंप युद्ध खत्म करने का बना रहे दबाव और पुतिन कर रहे मिसाइल टेस्ट

इस परीक्षण की टाइमिंग भी खास मानी जा रही है, क्योंकि यह ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस पर यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का दबाव बढ़ा रहे हैं. पुतिन का यह कदम पश्चिमी देशों और ट्रंप - दोनों को यह संदेश देने के लिए माना जा रहा है कि रूस अब भी वैश्विक परमाणु शक्ति के रूप में बेहद मजबूत है.

यह भी पढ़ें: ट्रंप के बैन के जवाब में पुतिन की धमकी, क्या फिर मंडराया न्यूक्लियर जंग का खतरा?

रूस ने किया न्यूक्लियर एक्सरसाइज

रूस ने हाल ही में अपने रणनीतिक परमाणु बलों का बड़ा अभ्यास भी किया, जिसमें जमीन, समुद्र और हवा से मिसाइल लॉन्च की गईं. पुतिन ने कहा कि रूस की परमाणु ताकत "दुनिया की किसी भी परमाणु शक्ति से ज्यादा आधुनिक और सक्षम" है. गेरासिमोव ने यूक्रेन की स्थिति पर भी जानकारी दी कि डोनेत्स्क क्षेत्र के पोक्रोव्स्क में बड़ी संख्या में यूक्रेनी सैनिक घिरे हुए हैं, और रूसी सेनाएं खार्किव, ड्निप्रोपेत्रोव्स्क और ज़ापोरिज़्ज़िया में आगे बढ़ रही हैं.

---- समाप्त ----
