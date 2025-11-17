रूस से जंग में हवाई ताकत बढ़ाएगा यूक्रेन, 100 राफेल के लिए मैक्रों संग जेलेंस्की की डील

यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने सोमवार को फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत यूक्रेन को 100 राफेल लड़ाकू विमान मिलेंगे. रूस के बढ़ते ड्रोन और मिसाइल हमलों के बीच यह सौदा यूक्रेन की लंबी अवधि की सैन्य क्षमता को मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा है.

और पढ़ें

जेलेंस्की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ वार्ता के लिए पेरिस पहुंचे, जहां दोनों नेताओं ने फ्रांस के विलाकुब्ले सैन्य एयरबेस पर इस समझौते को औपचारिक रूप से मंजूरी दी.

यह भी पढ़ें: बीच इंटरव्यू में चली गई लाइट, बिना ट्रांसलेटर के बोलते रहे जेलेंस्की, कहा- अब ये सब यूक्रेन में आम है

जेलेंस्की ने फ्रांस की मीडिया से बातचीत में पुष्टि की कि उन्होंने 100 राफेल विमान ऑर्डर किए हैं. एलिसे पैलेस ने भी इस संख्या की पुष्टि की, हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि ये विमान फ्रांस के मौजूदा स्टॉक्स से आएंगे या यूक्रेन द्वारा नए ऑर्डर के रूप में खरीदे जाएंगे. टीवी फुटेज में दोनों नेताओं को राफेल जेट के सामने दस्तावेजों पर साइन करते हुए देखा गया.

जेलेंस्की ने रविवार को एक्स पर कहा था कि फ्रांस के साथ "ऐतिहासिक समझौता" तैयार है, जो यूक्रेन की कॉम्बैट एविएशन और एयर डिफेंस क्षमताओं को मजबूत करेगा. उन्होंने कहा कि यह सौदा रूस के आक्रामक हमलों का मुकाबला करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.

Advertisement

राफेल जेट से यूक्रेन का एयर डिफेंस मजबूत होगा

पिछले कुछ हफ्तों से फ्रांस और यूक्रेन के बीच बातचीत चल रही थी कि कैसे फ्रांस यूक्रेन की एयर डिफेंस को और मजबूत कर सकता है. हालांकि मैक्रों की सरकार आंतरिक राजनीतिक और बजटीय चुनौतियों से जूझ रही है, फिर भी फ्रांस ने यूक्रेन को नई सैन्य सहायता देने का वादा किया है. फ्रांस पहले ही मिराज लड़ाकू विमान और Aster-30 मिसाइलें देने की घोषणा कर चुका है.

राफेल सौदा एक 10 साल की रणनीतिक एविएशन पार्टनरशिप का हिस्सा माना जा रहा है. सूत्रों के अनुसार, कुछ विमान फ्रांस के मौजूदा बेड़े से दिए जा सकते हैं, जबकि बाकी लंबी अवधि में निर्मित होंगे. यूक्रेन का लक्ष्य अपनी कुल वायुसेना को 250 फाइटर जेट्स तक बढ़ाना है, जिनमें अमेरिकी F-16 और स्वीडन के ग्रिपेन शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: रूस का यूक्रेन पर बड़ा अटैक...एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, 450 ड्रोन और 45 मिसाइलें दागीं, 7 की मौत

जेलेंस्की और मैक्रों ने फ्रांस के विलाकुब्ले सैन्य एयरबेस पर मुलाकात की. (Photo- Reuters)

भविष्य की लड़ाई के लिए राफेल खरीद रहा यूक्रेन

हालांकि राफेल जैसे एडवांस्ड जेट उड़ाने के लिए लंबे और सख्त ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत होगी, लेकिन यूक्रेन मानता है कि ये विमान भविष्य की लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभाएंगे.

Advertisement

जेलेंस्की की इस यात्रा में और भी रक्षा समझौते हो सकते हैं, जिनमें SAMP/T एयर डिफेंस सिस्टम, नई पीढ़ी की मिसाइलें और एंटी-ड्रोन टेक्नोलॉजी शामिल हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े सौदे की फंडिंग कैसे होगी, जो युद्ध में अब तक अमेरिका पर निर्भर रहा है.

---- समाप्त ----