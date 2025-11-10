बीच इंटरव्यू में चली गई लाइट, बिना ट्रांसलेटर के बोलते रहे जेलेंस्की, कहा- अब ये सब यूक्रेन में आम है

यूक्रेन की राजधानी कीव में ब्रिटिश अखबार द गार्जियन को दिए एक इंटरव्यू के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमीर जेलेंस्की को दो बार बिजली कटौती का सामना करना पड़ा. यह घटना कीव के मरीनस्की पैलेस में हुई, जहां बातचीत के बीच अचानक लाइट चली गई.

सोशल मीडिया पर वायरल इंटरव्यू के वीडियो में देखा जा सकता है कि बातचीत की शुरुआत में ही पहली बार लाइट चली जाती है. थोड़ी देर बाद जनरेटर चालू हुआ तो बिजली लौटी और इंटरव्यू दोबारा शुरू हुआ. लेकिन बीच में एक बार फिर बिजली गुल हो गई.

'ऐसी बिजली कटौती अब यूक्रेन में आम है'

इस दौरान जेलेंस्की ने बिना अनुवादक के बातचीत जारी रखी, जब तक कि बैकअप पावर चालू नहीं हो गया. बाद में उन्होंने मुस्कुराते हुए पत्रकार ल्यूक हार्डिंग से कहा कि 'ऐसी बिजली कटौती अब कीव और पूरे यूक्रेन में सामान्य बात हो गई है.' यह घटना यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच ऊर्जा संकट की गंभीर स्थिति को एक बार फिर उजागर करती है.

यूक्रेन के हमले से रूस में पावर कट

बिजली संकट का सामना सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि रूस भी कर रहा है. हाल ही में यूक्रेन की ओर से किए गए रातभर चले ड्रोन हमले से दक्षिण-पश्चिमी रूस के शहर वोरोनेझ में बिजली और हीटिंग सप्लाई अस्थायी रूप से बाधित हो गई.

क्षेत्रीय गवर्नर अलेक्जेंडर गुसेव ने रविवार को इस हमले की जानकारी दी थी. उन्होंने बताया कि यह हमला वोरोनेझ शहर में हुआ, जो इसी नाम के बड़े क्षेत्र की प्रशासनिक राजधानी है. उन्होंने बताया कि इस हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है.

