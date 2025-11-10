scorecardresearch
 

Feedback

बीच इंटरव्यू में चली गई लाइट, बिना ट्रांसलेटर के बोलते रहे जेलेंस्की, कहा- अब ये सब यूक्रेन में आम है

यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमीर जेलेंस्की को कीव के मरीनस्की पैलेस में द गार्जियन को दिए एक इंटरव्यू के दौरान दो बार बिजली कटौती का सामना करना पड़ा, जो यूक्रेन में जारी ऊर्जा संकट की स्थिति को दिखाता है. इंटरव्यू के दौरान लाइट दो बार गई, जिसके बाद जनरेटर चलाना पड़ा.

Advertisement
X
जेलेंस्की के एक इंटरव्यू के दौरान दो बार बिजली कटौती हुई लेकिन उन्होंने बातचीत जारी रखी. (Photo: X/@DShox1)
जेलेंस्की के एक इंटरव्यू के दौरान दो बार बिजली कटौती हुई लेकिन उन्होंने बातचीत जारी रखी. (Photo: X/@DShox1)

यूक्रेन की राजधानी कीव में ब्रिटिश अखबार द गार्जियन को दिए एक इंटरव्यू के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमीर जेलेंस्की को दो बार बिजली कटौती का सामना करना पड़ा. यह घटना कीव के मरीनस्की पैलेस में हुई, जहां बातचीत के बीच अचानक लाइट चली गई.

सोशल मीडिया पर वायरल इंटरव्यू के वीडियो में देखा जा सकता है कि बातचीत की शुरुआत में ही पहली बार लाइट चली जाती है. थोड़ी देर बाद जनरेटर चालू हुआ तो बिजली लौटी और इंटरव्यू दोबारा शुरू हुआ. लेकिन बीच में एक बार फिर बिजली गुल हो गई. 

'ऐसी बिजली कटौती अब यूक्रेन में आम है'

इस दौरान जेलेंस्की ने बिना अनुवादक के बातचीत जारी रखी, जब तक कि बैकअप पावर चालू नहीं हो गया. बाद में उन्होंने मुस्कुराते हुए पत्रकार ल्यूक हार्डिंग से कहा कि 'ऐसी बिजली कटौती अब कीव और पूरे यूक्रेन में सामान्य बात हो गई है.' यह घटना यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच ऊर्जा संकट की गंभीर स्थिति को एक बार फिर उजागर करती है.

सम्बंधित ख़बरें

Ukraine_Vs_Russia
रातभर ड्रोन बरसाता रहा Ukraine, अंधेरे में डूबा रूसी शहर! 
drone attack
अंधेरे में डूब गया रूस... रातभर ड्रोन बरसाता रहा यूक्रेन, ठप कर दी बिजली सप्लाई 
russia ukarine war
रूस का यूक्रेन पर बड़ा अटैक...एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, 7 की मौत 
Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Putin,
'पुतिन-जिनपिंग चतुर, उनके साथ खेल नहीं...', ट्रंप अचानक क्यों करने लगे तारीफ? 
Ukraine attacks Russia's Tuapse port
यूक्रेन का रूस पर बड़ा अटैक, ड्रोन्स से तुआप्से पोर्ट पर मचाई तबाही, जल रहा ऑयल टर्मिनल 

यूक्रेन के हमले से रूस में पावर कट

बिजली संकट का सामना सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि रूस भी कर रहा है. हाल ही में यूक्रेन की ओर से किए गए रातभर चले ड्रोन हमले से दक्षिण-पश्चिमी रूस के शहर वोरोनेझ में बिजली और हीटिंग सप्लाई अस्थायी रूप से बाधित हो गई. 

Advertisement

क्षेत्रीय गवर्नर अलेक्जेंडर गुसेव ने रविवार को इस हमले की जानकारी दी थी. उन्होंने बताया कि यह हमला वोरोनेझ शहर में हुआ, जो इसी नाम के बड़े क्षेत्र की प्रशासनिक राजधानी है. उन्होंने बताया कि इस हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Bihar Election 2025
    Alinagar MLA
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement