जिस राफेल फाइटर जेट ने ऑपरेशन सिंदूर में लिया था हिस्सा, उसी में प्रेसिडेंट मुर्मू ने भरी उड़ान

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 अक्टूबर 2025 को अंबाला एयरबेस पर राफेल जेट में उड़ान भरी. यह वही विमान है, जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर हमले के लिए इस्तेमाल हुआ. पहलगाम हमले का जवाब था यह ऑपरेशन, जिसमें 26 लोग मारे गए थे. वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने इसे राष्ट्रीय जीत कहा.

राफेल में उड़ान भरने के बाद एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और अन्य अफसरों के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू. (Photo: PTI)
भारत की पहली महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज इतिहास रच दिया. वे भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी. यह वही राफेल है, जो हाल ही में 'ऑपरेशन सिंदूर' में इस्तेमाल हुआ था. यह उड़ान हरियाणा के अंबाला एयर फोर्स स्टेशन पर हुई. राष्ट्रपति मुर्मू भारतीय सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर हैं. उनकी यह हिम्मत लाखों महिलाओं और युवाओं के लिए मिसाल है.

यह भी पढ़ें: 4 मिनट में पाकिस्तान के अंदर अटैक, 25% चीन भी रेंज में... ब्रह्मोस-2 मिसाइल पर काम जल्द शुरू

क्या हुआ आज?

राष्ट्रपति मुर्मू ने राफेल जेट में सवार होकर आसमान छुआ. उनके साथ वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह भी राफेल में उड़े. सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक राष्ट्रीय जीत है. वायुसेना की सटीक मारक क्षमता कमाल की है. राफेल एक आधुनिक विमान है. यह 4.5 पीढ़ी का मल्टी-रोल फाइटर जेट है. इसमें उन्नत रडार, हथियार और तकनीक है. भारत की रक्षा में यह बहुत मजबूत हथियार है.

यह भी पढ़ें: रेडिएशन रिस्क से चेर्नोबिल जैसा खतरा... पुतिन की नई मिसाइल ट्रंप के लिए क्यों बड़ी चुनौती है?

ऑपरेशन सिंदूर क्या था?

यह ऑपरेशन 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले का जवाब था. उस हमले में 26 लोग मारे गए थे. वायुसेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला किया. राफेल ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई. यह भारत की संप्रभुता की रक्षा और आतंकवाद के खिलाफ मजबूत इरादे को दिखाता है.

यह भी पढ़ें: राफेल-AMCA के साथ होगी 140 Su-57 फाइटर जेट्स की जुगलबंदी... एयरफोर्स में जुड़ेंगे 5 स्वदेशी स्क्वॉड्रन!

क्यों खास है यह उड़ान?

राष्ट्रपति मुर्मू की यह साहसिक उड़ान भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करने का संदेश देती है. यह देश में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा भी देती है. राफेल जैसे विमान भारत में ही बन रहे हैं. राष्ट्रपति की हिम्मत से युवा प्रेरित होंगे. खासकर लड़कियां हवाई जहाज उड़ाने का सपना देखेंगी. भारत की वायुसेना तेजी से मजबूत हो रही है.  

---- समाप्त ----
