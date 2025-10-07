scorecardresearch
 

Feedback

जंग में हारते ही 'मनोहर कहानियां' गढ़ने लगता है पाकिस्तान! ये 6 सबूत, वायुसेना चीफ सही कर रहे

वायुसेना प्रमुख का बयान पाक की पुरानी आदत को उजागर करता है. हर युद्ध में पाकिस्तान प्रोपेगैंडा से हार छिपाने की कोशिश, लेकिन सच्चाई सामने आ ही जाती है. 6 ऐतिहासिक घटनाओं से समझिए पाकिस्तान का झूठ....

Advertisement
X
1971 की जंग हारने के बाद ढाका रेस कोर्स में जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर पेपर पर साइन करते पाकिस्तानी जनरल आमिर अब्दुल्लाह खान नियाजी. (File Photo: Getty)
1971 की जंग हारने के बाद ढाका रेस कोर्स में जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर पेपर पर साइन करते पाकिस्तानी जनरल आमिर अब्दुल्लाह खान नियाजी. (File Photo: Getty)

भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने हाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हर युद्ध में झूठी और आकर्षक कहानियां गढ़ता है, ताकि अपनी हार छिपा सके. ऑपरेशन सिंदूर जैसे हाल के संघर्ष में भी पाक ने झूठ फैलाए. वायुसेना प्रमुख का यह बयान पाक की प्रोपेगैंडा मशीनरी पर सटीक है. 6 ऐतिहासिक फैक्ट्स से समझते हैं कि पाकिस्तान कैसे युद्धों में झूठ बुनता रहा है.

1. 1947-48 कश्मीर युद्ध: 'आजादी की लड़ाई' का झूठ

पाकिस्तान ने कबायली हमले को 'आजादी की लड़ाई' बताया, लेकिन यह पाक आर्मी समर्थित आक्रमण था. पाक ने दावा किया कि स्थानीय विद्रोह है, लेकिन दस्तावेजों से साबित हुआ कि पाक ने हजारों सैनिक भेजे. भारत ने श्रीनगर बचाया, लेकिन पाक ने अपनी हार को 'नैतिक जीत' कहा.

यह भी पढ़ें: 'ऑपरेशन सिंदूर में पाक के F-16, JF-17 समेत 10 फाइटर जेट गिराए', एयर फोर्स चीफ का खुलासा

सम्बंधित ख़बरें

Hamas Gaza Israel
हमास का हमला और इजरायल का बदला... पिछले 2 साल में गाजा ने झेली कितनी बर्बादी 
black mamba snakebite
माम्बा सांप का काटा दवा भी मांगता... दवा मिले तो भी 'जहर' फैल जाता है 
Green Firecrackers
ग्रीन पटाखे क्या हैं जिसकी अनुमति दिलाने कोर्ट जाएगी दिल्ली सरकार, कहां मिलते हैं? 
Gaza or Graveyard
गाजा बन गया कब्रिस्तान... इजरायल अपने दुश्मनों का क्या हाल करता है, देखिए Photos 
Dhvani Hypersonic Missile
ब्रह्मोस से भी खतरनाक 'ध्वनि' मिसाइल तैयार, पाकिस्तान जहां नए आतंकी अड्डे बना रहा वो भी रेंज में 

2. 1965 युद्ध: 'ग्रैंड स्लैम' की काल्पनिक जीत

pakistan war lies

पाकिस्तान ने 'ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम' को सफल बताया, दावा किया कि जम्मू पर कब्जा कर लिया. लेकिन भारत ने पलटवार से लाहौर पर हमला किया. पाक ने प्रोपेगैंडा में कहा कि भारत हार गया, जबकि ताशकंद समझौते में पाक ने कब्जे वाले इलाके छोड़े. 'जीत की कहानी' पाक मीडिया ने फैलाई.

Advertisement

3. 1971 युद्ध: सैन्य हार को 'भारतीय आक्रमण' का नाम

pakistan war lies

पाकिस्तान ने पूर्वी पाक (अब बांग्लादेश) में हार को 'भारतीय साजिश' कहा. 93,000 सैनिकों की सरेंडर को नकारा. पाक ने दावा किया कि युद्ध 'नैतिक जीत' था, लेकिन शिमला समझौते में हार स्वीकार की. प्रोपेगैंडा ने कहा कि पाक ने 'इस्लामी एकता' बचाई.

यह भी पढ़ें: 'पाकिस्तान सोच ले नक्शे पर रहना है या नहीं, ऑपरेशन 2.0 में संयम नहीं बरतेंगे', आर्मी चीफ की चेतावनी

4. 1999 कारगिल युद्ध: 'मुजाहिदीन' का झूठा नाम

pakistan war lies

पाकिस्तान ने कारगिल घुसपैठ को 'कश्मीरी मुजाहिदीन' की लड़ाई बताया, सेना की संलिप्तता नकारा. लेकिन पकड़े और मारे गए पाक सैनिकों के दस्तावेजों से साबित हुआ कि पाक आर्मी ने घुसपैठ की. नवाज शरीफ ने बाद में माना, लेकिन प्रोपेगैंडा ने 'जीत' का दावा किया.

5. 2019 बालाकोट एयरस्ट्राइक: 'दो जेट गिराए' का झूठ

pakistan war lies

बालाकोट हमले के बाद पाक ने दावा किया कि दो भारतीय जेट गिराए. लेकिन केवल एक मिग-21 गिरा. पाक का एफ-16 भी नष्ट हुआ. पाक ने विंग कमांडर अभिनंदन की गिरफ्तारी को 'बड़ी जीत' बताया, लेकिन सच्चाई सामने आई.

6. 2025 ऑपरेशन सिंदूर: 'राफेल गिराया' की फर्जी वीडियो

हाल के ऑपरेशन सिंदूर में पाक ने दावा किया कि भारतीय राफेल जेट गिराए, अमृतसर पर हमला किया. लेकिन पीआईबी ने साबित किया कि ये फर्जी वीडियो और एआई-जनरेटेड कहानियां हैं. पाक मीडिया ने 'सिविलियन मौतों' का प्रोपेगैंडा फैलाया, लेकिन सच्चाई उलट थी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement