'पाकिस्तान सोच ले नक्शे पर रहना है या नहीं, ऑपरेशन 2.0 में संयम नहीं बरतेंगे', आर्मी चीफ की चेतावनी

राजस्थान के अनूपगढ़ में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने विजयादशमी के मौके पर सैनिकों को संबोधित किया. उन्होंने राजस्थान की धरती से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया. आर्मी चीफ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में भारत संयम नहीं बरतेगा.

आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने अनूपगढ़ में विजयादशमी के मौके पर संबोधित किया (File Photo: PTI)
आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने अनूपगढ़ में विजयादशमी के मौके पर संबोधित किया (File Photo: PTI)

राजस्थान के अनूपगढ़ में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि इस बार हम ऑपरेशन सिंदूर 1.0 जैसा संयम नहीं रखेंगे. इस बार (ऑपरेशन 2.0) हम कुछ ऐसा करेंगे, जिससे पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि वह नक्शे पर रहना चाहता है या नहीं. आर्मी चीफ ने कहा कि अगर पाकिस्तान नक्शे (भूगोल) पर रहना चाहता है, तो उसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद को रोकना होगा. 

आर्मी चीफ विजयादशमी के अवसर पर सैनिकों को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान दुनिया के इतिहास और भूगोल में अपनी जगह बनाए रखना चाहता है, तो उसे राज्य-प्रायोजित आतंकवाद को बंद करना होगा. क्योंकि इस बार हम वो संयम नहीं दिखाएंगे जो हमने ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में दिखाया था और अगर फिर हमें उकसाया गया तो हम एक कदम आगे भी जाएंगे.  उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में भारत की प्रतिक्रिया इतनी ताकतवर होगी कि पाकिस्तान को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि वह नक्शे पर रहना चाहता है या नहीं.

यहां देखें VIDEO...

सैनिकों को दिए स्टैंडबाय पर रहने के निर्देश

जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय सैनिकों को तैयार और स्टैंडबाय पर रहने का निर्देश देते हुए यह संकेत दिया कि उन्हें जल्द ही एक और मौका मिल सकता है. उन्होंने कहा कि कृपया पूरी तरह तैयार रहें. ईश्वर की कृपा से आपको बहुत जल्द एक और मौका मिलेगा. 

ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में मार गिराए थे 100 से ज्यादा आतंकी

बता दें कि 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं ने सटीक हमले कर पीओके और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए थे. भारतीय सेनाओं के इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकी मार गिराए थे. ये हमला 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में किया गया था. इस आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की हत्या की गई थी.

---- समाप्त ----
TOPICS:

