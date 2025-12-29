नॉर्थ कोरिया ने दागी क्रूज मिसाइल, परमाणु सबमरीन पर भी चल रहा काम... किम ने फिर दिखाई सैन्य शक्ति

उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने एक बार फिर अपनी सैन्य ताकत दिखाते हुए लॉन्ग रेंज रणनीतिक क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया और इसका निरीक्षण किया. यह परीक्षण रविवार को हुआ, जिसमें मिसाइलें कोरियाई प्रायद्वीप के पश्चिमी समुद्र में उड़ान भरकर अपने लक्ष्य को सटीक रूप से भेदने में सफल रहीं.

केसीएनए की रिपोर्ट के अनुसार, किम जोंग उन मिसाइलों की उड़ान और लक्ष्य पर सही ढंग से लगने से संतुष्ट नजर आए. उन्होंने कहा कि देश की परमाणु क्षमता और उसकी तेज प्रतिक्रिया की नियमित जांच "जिम्मेदार अभ्यास" है, खासकर जब देश को "विभिन्न सुरक्षा खतरों" का सामना करना पड़ रहा हो.

किम ने दोहराया कि प्योंगयांग अपनी "राज्य परमाणु युद्ध शक्ति के असीमित और निरंतर विकास" के लिए सभी प्रयास जारी रखेगा. यह बयान ऐसे समय में आया है, जब उत्तर कोरिया 2026 की शुरुआत में होने वाली महत्वपूर्ण पार्टी कांग्रेस की तैयारी कर रहा है, जिसमें अगले पांच वर्षों के लिए देश की विकास योजना तय होगी.

मिसाइल लॉन्च साइट रखा गुप्त

केसीएनए ने यह स्पष्ट नहीं किया कि मिसाइलें कहां से दागी गईं. दक्षिण कोरिया की समाचार एजेंसी योनहाप ने बताया कि दक्षिण कोरियाई सेना ने रविवार सुबह प्योंगयांग के पास सुनान इलाके से कई मिसाइल टेस्ट का पता लगाया. दक्षिण कोरियाई सैन्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि उत्तर कोरिया साल के अंत तक और मिसाइल परीक्षण कर सकता है.

किम ने परमाणु सबमरीन का भी किया निरीक्षण

साथ ही, केसीएनए ने यह भी बताया कि किम जोंग उन ने निर्माणाधीन 8,700 टन वजनी "परमाणु ऊर्जा से चलने वाली रणनीतिक गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी" का निरीक्षण किया. उन्होंने दक्षिण कोरिया की परमाणु पनडुब्बी बनाने की योजना को उत्तर कोरिया की सुरक्षा के लिए खतरा बताया और कहा कि इसका जवाब देना जरूरी है.

याद रहे, 2019 में अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता विफल होने के बाद से उत्तर कोरिया खुद को "अपरिवर्तनीय परमाणु शक्ति" मानता रहा है और लगातार मिसाइल और सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहा है.

