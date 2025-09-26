scorecardresearch
 

Feedback

मिग-21 की भावुक विदाई... 62 साल की शानदार सेवा के बाद विदा

मिग-21 ने 62 साल की शानदार सेवा के बाद 26 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ में विदाई ली. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान और एयर चीफ एपी सिंह समेत बड़े नेता मौजूद. आकाश गंगा शो, बादल फॉर्मेशन, डॉगफाइट और वॉटर सल्यूट ने भावुक किया. 1965 से सिंदूर तक वीरता की गाथा सुनाई गई. अब तेजस लेगा कमान.

Advertisement
X
चंडीगढ़ में मिग-21 के विदाई समारोह में राजनाथ सिंह ने कहा इसकी वीरता आगे भी जारी रहेगी. (Photo: PIB)
चंडीगढ़ में मिग-21 के विदाई समारोह में राजनाथ सिंह ने कहा इसकी वीरता आगे भी जारी रहेगी. (Photo: PIB)

भारतीय वायुसेना का मशहूर लड़ाकू विमान मिग-21 अब आधिकारिक रूप से रिटायर हो गया है. 26 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ एयर फोर्स स्टेशन पर एक भव्य विदाई समारोह हुआ. इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, सेना और नौसेना के प्रमुख, छह पूर्व वायुसेना प्रमुख, पूर्व सैनिक और उनके परिवार वाले पहुंचे. यह समारोह मिग-21 की वीरता की कहानी को सलाम करने का एक भावुक पल था.

आसमान में आखिरी उड़ान

समारोह की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आगमन से हुई. उसके बाद आकाश गंगा पैराशूट टीम ने रोमांचक स्काईडाइविंग शो किया. फिर मिग-21 ने आसमान में उड़ान भरी. एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने खुद बादल फॉर्मेशन में सोलो उड़ान भरी. एयर वॉरियर ड्रिल टीम ने सजी हुई ड्रिल दिखाई.

यह भी पढ़ें: म्यूजियम में जाएंगे या कबाड़ में... जानें एयरफोर्स से रिटायर हुए 28 मिग-21 फाइटर जेट्स का अब क्या होगा

सम्बंधित ख़बरें

Lashkar new training center in pak
ऑपरेशन सिंदूर का खौफ... भारत से डरे PAK ने लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर अफगान बॉर्डर पर कर दिया शिफ्ट 
india today conclave future forward
'PAK जीत नहीं सकता इसलिए हाइब्रिड वॉर पर उतरा', बोले डिफेंस एक्सपर्ट 
Agni-Prime Missile Rail Launcher
चलती ट्रेन से छूटी अग्नि-प्राइम मिसाइल, पहली बार भारत ने हासिल की ऐसी कामयाबी 
Mig-21 post retirement use
म्यूजियम में जाएंगे या कबाड़ में... जानें एयरफोर्स से रिटायर हुए 28 मिग-21 फाइटर जेट्स का अब क्या होगा 
mig-21 pilot legacy
...तब स्पेससूट पहनकर उड़ाना पड़ता था MiG-21, पायलटों की यादें! 

Mig-21 Farewell

बादल फॉर्मेशन का फ्लाईपास्ट दिन की शुरुआत का संकेत था. इसके बाद एक सिमुलेटेड डॉगफाइट सीक्वेंस हुआ. इसमें छह जगुआर विमानों ने बेस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मिग-21 डिफेंडर्स ने उन्हें रोक लिया. यह मिग-21 की लड़ाई की ताकत को दिखाता था.

पैंथर फॉर्मेशन में मिग-21 के साथ दो एलसीए (लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट) थे. एलसीए ने ऊंचाई पर उड़ान भरकर मिग-21 की जगह लेने का संकेत दिया. सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम ने आसमान में रंगीन शो किया. आखिर में छह मिग-21 को वॉटर कैनन सल्यूट मिला. इंजन बंद होने के बाद पायलट उतरे और फॉर्म 700 लॉगबुक को एयर चीफ को सौंपा. समारोह का अंत स्पेशल डे कवर रिलीज से हुआ, जो मिग-21 की याद में था.

Advertisement

यह भी पढ़ें: भारत का पहला सुपरसोनिक जेट, जंग में वीरता की हिस्ट्री, 60 साल... मिग-21 Farewell तस्वीरों में

Mig-21 Farewell

राजनाथ सिंह ने कहा कि मिग-21 की विरासत भारत की रक्षा में आत्मनिर्भरता की खोज में जीवित रहेगी. यह विमान साहस, अनुशासन और देशभक्ति की निरंतरता का प्रतीक है, जो स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स जैसे एलसीए-तेजस और आगामी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) के विकास को प्रेरित करेगा.

मिग-21 की वीर गाथा: युद्धों की साक्षी

यह समारोह मिग-21 की लड़ाई की विरासत को याद करने का मौका था. 1965 के युद्ध से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, यह विमान हमेशा देश की ताकत रहा. समारोह में जगुआर और मिग-21 के बीच डॉगफाइट को 2019 के बालाकोट हमले से जोड़ा गया, जहां विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने मिग-21 से पाकिस्तानी एफ-16 को मार गिराया था.

यह भी पढ़ें: विदाई से पहले फ्लाइपास्ट में मिग-21 ने आसमान में दिखाया जलवा, वायुसेना चीफ ने भी भरी उड़ान

MiG-21 farewell

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लंबे समय से मिग-21 कई वीरतापूर्ण कामों का साक्षी रहा है. इसकी भूमिका किसी एक घटना या युद्ध तक सीमित नहीं. 1971 के युद्ध से कारगिल तक, बालाकोट एयरस्ट्राइक से ऑपरेशन सिंदूर तक, मिग-21 ने हमारी सेनाओं को जबरदस्त ताकत दी है.

इतिहास में मिग-21 का योगदान

1963 में वायुसेना में शामिल होने के बाद मिग-21 ने भारत की सैन्य कहानी बदल दी. 1965 के युद्ध में पाकिस्तानी ठिकानों को नष्ट किया. 1971 के युद्ध में ढाका के गवर्नर हाउस पर बम गिराए. 2019 में पाकिस्तानी एफ-16 को गिराया. आज की विदाई एक दौर का अंत है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: मिग-21 की हिस्ट्री में केवल हादसे नहीं... रहा शौर्य और जीत का लंबा सिलसिला

MiG-21 farewell

तेजस बनेगा नया साथी

आखिरी दो मिग-21 स्क्वाड्रनों के रिटायर होने से वायुसेना के पास अब 29 फाइटर स्क्वाड्रन बचे हैं, जबकि जरूरत 42 की है. वायुसेना अब एलसीए तेजस एमके1ए, तेजस एमके2 और नए प्लेटफॉर्म्स से ताकत बढ़ाएगी. मिग-21 की कमी को भरने के लिए ये विमान तैयार हैं. मिग-21 की विदाई दुखद है, लेकिन इसकी कहानी हमेशा याद रहेगी. यह विमान न सिर्फ आसमान में उड़ा, बल्कि देश की रक्षा में अमर हो गया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement