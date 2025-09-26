मिग-21 की भावुक विदाई... 62 साल की शानदार सेवा के बाद विदा

भारतीय वायुसेना का मशहूर लड़ाकू विमान मिग-21 अब आधिकारिक रूप से रिटायर हो गया है. 26 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ एयर फोर्स स्टेशन पर एक भव्य विदाई समारोह हुआ. इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, सेना और नौसेना के प्रमुख, छह पूर्व वायुसेना प्रमुख, पूर्व सैनिक और उनके परिवार वाले पहुंचे. यह समारोह मिग-21 की वीरता की कहानी को सलाम करने का एक भावुक पल था.

आसमान में आखिरी उड़ान

समारोह की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आगमन से हुई. उसके बाद आकाश गंगा पैराशूट टीम ने रोमांचक स्काईडाइविंग शो किया. फिर मिग-21 ने आसमान में उड़ान भरी. एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने खुद बादल फॉर्मेशन में सोलो उड़ान भरी. एयर वॉरियर ड्रिल टीम ने सजी हुई ड्रिल दिखाई.

बादल फॉर्मेशन का फ्लाईपास्ट दिन की शुरुआत का संकेत था. इसके बाद एक सिमुलेटेड डॉगफाइट सीक्वेंस हुआ. इसमें छह जगुआर विमानों ने बेस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मिग-21 डिफेंडर्स ने उन्हें रोक लिया. यह मिग-21 की लड़ाई की ताकत को दिखाता था.

पैंथर फॉर्मेशन में मिग-21 के साथ दो एलसीए (लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट) थे. एलसीए ने ऊंचाई पर उड़ान भरकर मिग-21 की जगह लेने का संकेत दिया. सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम ने आसमान में रंगीन शो किया. आखिर में छह मिग-21 को वॉटर कैनन सल्यूट मिला. इंजन बंद होने के बाद पायलट उतरे और फॉर्म 700 लॉगबुक को एयर चीफ को सौंपा. समारोह का अंत स्पेशल डे कवर रिलीज से हुआ, जो मिग-21 की याद में था.

राजनाथ सिंह ने कहा कि मिग-21 की विरासत भारत की रक्षा में आत्मनिर्भरता की खोज में जीवित रहेगी. यह विमान साहस, अनुशासन और देशभक्ति की निरंतरता का प्रतीक है, जो स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स जैसे एलसीए-तेजस और आगामी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) के विकास को प्रेरित करेगा.

मिग-21 की वीर गाथा: युद्धों की साक्षी

यह समारोह मिग-21 की लड़ाई की विरासत को याद करने का मौका था. 1965 के युद्ध से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, यह विमान हमेशा देश की ताकत रहा. समारोह में जगुआर और मिग-21 के बीच डॉगफाइट को 2019 के बालाकोट हमले से जोड़ा गया, जहां विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने मिग-21 से पाकिस्तानी एफ-16 को मार गिराया था.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लंबे समय से मिग-21 कई वीरतापूर्ण कामों का साक्षी रहा है. इसकी भूमिका किसी एक घटना या युद्ध तक सीमित नहीं. 1971 के युद्ध से कारगिल तक, बालाकोट एयरस्ट्राइक से ऑपरेशन सिंदूर तक, मिग-21 ने हमारी सेनाओं को जबरदस्त ताकत दी है.

इतिहास में मिग-21 का योगदान

1963 में वायुसेना में शामिल होने के बाद मिग-21 ने भारत की सैन्य कहानी बदल दी. 1965 के युद्ध में पाकिस्तानी ठिकानों को नष्ट किया. 1971 के युद्ध में ढाका के गवर्नर हाउस पर बम गिराए. 2019 में पाकिस्तानी एफ-16 को गिराया. आज की विदाई एक दौर का अंत है.

तेजस बनेगा नया साथी

आखिरी दो मिग-21 स्क्वाड्रनों के रिटायर होने से वायुसेना के पास अब 29 फाइटर स्क्वाड्रन बचे हैं, जबकि जरूरत 42 की है. वायुसेना अब एलसीए तेजस एमके1ए, तेजस एमके2 और नए प्लेटफॉर्म्स से ताकत बढ़ाएगी. मिग-21 की कमी को भरने के लिए ये विमान तैयार हैं. मिग-21 की विदाई दुखद है, लेकिन इसकी कहानी हमेशा याद रहेगी. यह विमान न सिर्फ आसमान में उड़ा, बल्कि देश की रक्षा में अमर हो गया.

