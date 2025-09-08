रूस के ज़ापद-2025 सैन्य अभ्यास में भारत शामिल, पाकिस्तान बना पर्यवेक्षक

भारत रूस के साथ दो बड़े सैन्य अभ्यास कर रहा है. एक अभ्यास, ज़ापद-2025 (Zapad-2025) जो रूस में 1 से 17 सितंबर 2025 तक हो रहा है, जिसमें भारत की 70 सैनिकों की टीम हिस्सा ले रही है. दूसरा अभ्यास, इंद्रा जो अक्टूबर में भारत में होगा.

ज़ापद-2025: भारत और पाकिस्तान एक मंच पर

रूस में 1 से 17 सितंबर 2025 तक ज़ापद-2025 सैन्य अभ्यास हो रहा है. इसमें 20 से ज्यादा देश शामिल हैं, जैसे भारत, ईरान, बेलारूस, बांग्लादेश और ताजिकिस्तान. पाकिस्तान, चीन और क्यूबा जैसे देश पर्यवेक्षक हैं. भारत ने 70 सैनिकों की टीम भेजी है. यह पहली बार है जब ऑपरेशन सिंदूर (मई 2025) के बाद भारत और पाकिस्तान की सेनाएं एक अभ्यास में आमने-सामने होंगी, हालांकि दोनों अलग-अलग समूहों में हैं.

ज़ापद-2025 में रूस और बेलारूस की सेनाएं परमाणु हथियारों और उन्नत ओरेश्निक मिसाइल सिस्टम का प्रशिक्षण लेंगी. बेलारूस के रक्षा मंत्री विक्टर ख्रेनिन ने कहा कि यह अभ्यास दोनों देशों की सैन्य सुरक्षा के लिए है. 12 से 16 सितंबर तक अंतिम चरण में हवाई रक्षा और दुश्मन के तोड़फोड़ समूहों से मुकाबला करने का अभ्यास होगा. यह भारत के लिए अपनी सैन्य ताकत दिखाने और रूस के साथ रणनीतिक दोस्ती बढ़ाने का मौका है.

इंद्रा-2025: भारत में रूस के साथ अभ्यास

अक्टूबर 2025 में भारत में इंद्रा अभ्यास होगा. यह भारत और रूस का सालाना सैन्य अभ्यास है, जो 2003 में शुरू हुआ था. पहले यह सिर्फ नौसेना का अभ्यास था, लेकिन 2010 से सेना और वायुसेना भी शामिल हो गए. इस बार रूसी सेना भारत आएगी.

इसका उद्देश्य आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, समुद्री सुरक्षा, साइबर रक्षा और आपदा प्रबंधन में सहयोग बढ़ाना है. इसमें ड्रोन, साइबर सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसी आधुनिक तकनीकों पर भी ध्यान होगा.

यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल और सहयोग को मजबूत करता है. 14वां संस्करण मार्च-अप्रैल 2025 में चेन्नई और बंगाल की खाड़ी में हुआ था, जिसमें भारतीय नौसेना के जहाज राणा, कुथार और P-8I विमान शामिल थे. रूस ने अपने पेचेंगा, रेज़किय और अल्दार त्सिदेनज़ापोव जहाज भेजे थे.

भारत-अमेरिका के साथ भी अभ्यास

भारत सिर्फ रूस के साथ ही नहीं, बल्कि अमेरिका के साथ भी सैन्य अभ्यास कर रहा है. युद्ध अभ्यास-2025, जो 1 से 14 सितंबर 2025 तक अलास्का में हो रहा है. भारत-अमेरिका का 21वां संयुक्त अभ्यास है. इसमें भारतीय सेना की मद्रास रेजिमेंट के 400 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं. दूसरा अभ्यास, ब्राइट स्टार भी अमेरिका के साथ है. यह दिखाता है कि भारत अपनी रक्षा रणनीति को संतुलित रख रहा है.

भारत की रणनीति: संतुलन और ताकत

ज़ापद-2025 में भारत का शामिल होना और पाकिस्तान-चीन का पर्यवेक्षक होना एक अनोखी स्थिति है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव रहा. भारत अपनी पुरानी दोस्ती रूस के साथ मजबूत कर रहा है. अमेरिका के साथ भी सहयोग बढ़ा रहा है. यह भारत की कूटनीतिक और सैन्य रणनीति का संतुलन दिखाता है.

