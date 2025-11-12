क्या होते हैं मिलिट्री-ग्रेड विस्फोटक जिसकी दिल्ली ब्लास्ट में चर्चा हो रही... कैसे आए आतंकियों के पास?

दुनिया भर में आतंकवाद का खतरा बढ़ रहा है. मिलिट्री-ग्रेड विस्फोटक इसका एक बड़ा हथियार बन चुके हैं. ये विस्फोटक सेना के लिए बने होते हैं, लेकिन काला बाजार में बिककर आतंकियों के हाथ लग जाते हैं. हाल के आंकड़ों के मुताबिक, 2024 में वैश्विक आतंकी घटनाओं में विस्फोटकों का इस्तेमाल 31% तक पहुंच गया, जिसमें मिलिट्री-ग्रेड प्लास्टिक विस्फोटक जैसे C-4 और सेम्टेक्स प्रमुख हैं.
ग्लोबल टेररिज्म ट्रेंड्स एंड एनालिसिस सेंटर (GTTAC) के अनुसार, 2024 में 8,612 आतंकी घटनाओं में 18,987 मौतें हुईं, जिनमें विस्फोटक जिम्मेदार थे. आइए, समझतें हैं कि ये विस्फोटक क्या हैं. इनकी विशेषताएं. उपयोग, विस्फोट क्षमता (यील्ड) और प्रभाव. साथ ही आतंकियों द्वारा इनके दुरुपयोग के उदाहरण.
मिलिट्री-ग्रेड विस्फोटक वे केमिकल हैं जो तेजी से ऊर्जा छोड़ते हैं, जिससे धमाका होता है. ये 'हाई एक्सप्लोसिव' कहलाते हैं, जो 1,000 मीटर/सेकंड से ज्यादा गति से फटते हैं. सेना इन्हें बम, तोपों, मिसाइलों और तोड़फोड़ के लिए इस्तेमाल करती है.
सामान्य विस्फोटकों (जैसे पटाखे) से अलग लेकिन शक्तिशाली होते हैं. ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं, जो फटने पर गैसें (जैसे CO2, N2) पैदा करते हैं.
यहां कुछ आम विस्फोटकों की जानकारी दी गई है. यील्ड को TNT (ट्राइनाइट्रोटोल्यूईन) के बराबर मापा जाता है, जहां TNT को 1 माना जाता है. डेटोनेशन वेलोसिटी (फटने की गति) जितनी ज्यादा, प्रभाव उतना विनाशकारी.
TNT (ट्राइनाइट्रोटोल्यूईन)
RDX (साइक्लोट्राइमिथाइलीनट्रामाइन या हेक्सोजन)
HMX (साइक्लोटेट्रामिथाइलीनट्रामाइन या ऑक्टोजन)
PETN (पेंटाएरिथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट)
C-4 (कंपोजिशन C-4)
आतंकवादी संगठन इन विस्फोटकों को काला बाजार से हासिल करते हैं, खासकर पूर्व सोवियत या लिबिया के स्टॉक से. HSToday की रिपोर्ट के मुताबिक, 2018-2024 में 58,898 आतंकी घटनाओं में 21% में विस्फोटक शामिल थे, जिनमें मिलिट्री-ग्रेड प्लास्टिक विस्फोटक 10-15% मामलों में. 2024 में ही 31% घटनाओं में विस्फोटक, लेकिन मौतें कम (कुल 18,987 में विस्फोटक से 19%).
ICCT रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में 2009-2024 के 100+ मामलों में प्लास्टिक विस्फोटक (C-4, RDX) का प्लॉट. वैश्विक रूप से, 2024 में 503 UAV हमलों में विस्फोटक पेलोड (RDX/C-4). आतंकियों के लिए ये सस्ते (C-4: $100/किलो काले बाजार में) लेकिन घातक हैं, जो शहरों को तबाह कर देते हैं.
मिलिट्री-ग्रेड विस्फोटक आतंक का 'साइलेंट किलर' हैं, जो सटीक लेकिन विनाशकारी. विशेषज्ञ कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय निगरानी और डिटेक्शन टेक्नोलॉजी (जैसे X-रे) से इन्हें रोका जा सकता है. लेकिन काला बाजार (लीबिया, पूर्व USSR) से रिसाव जारी है. भारत में NIA ने 2024 में 20+ C-4 प्लॉट रोके.