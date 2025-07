अमेरिका बना चुका है फ्यूचर वॉर ड्रोन... ईरान के शाहेद ड्रोन से भी सस्ता, लेकिन ज्यादा मारक

अमेरिका ने एक नया लोइटरिंग म्यूनिशन (कमिकेज ड्रोन) पेश किया, जिसका नाम है LUCAS (लो-कॉस्ट अनक्रूड कॉम्बैट अटैक सिस्टम). यह ड्रोन ईरान के मशहूर शाहेद-136 ड्रोन का सस्ता और बेहतरीन विकल्प है. इसे एरिजोना की कंपनी स्पेक्ट्रेवर्क्स ने बनाया. इसे पेंटागन में रक्षा मंत्री पेट हेगसेथ ने इसे देखा. इस ड्रोन को भविष्य के युद्धों के लिए तैयार किया गया है, खासकर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में.

LUCAS क्या है और कैसे काम करता है?

LUCAS एक ऐसा ड्रोन है जो हवा में मंडराकर दुश्मन पर हमला करता है और विस्फोट हो जाता है. इसे FLM 136 टारगेट ड्रोन से विकसित किया गया है, जो स्पेक्ट्रेवर्क्स की पुरानी तकनीक पर आधारित है. यह ड्रोन 600 किलोग्राम तक वजन उठा सकता है. 5500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है.

