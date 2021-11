डॉक्टर ने संबंध बनाकर कैंसर ठीक करने का किया दावा, होटल में पकड़ा गया

इटली के एक मशहूर Gynaecologist डॉक्टर ने सेक्स से कैंसर ठीक करने का दावा किया. इसके बाद वह कथित मरीज के साथ एक होटल के कमरे में भी पहुंच गया. लेकिन रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद डॉक्टर ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है. अब उसके खिलाफ जांच शुरू हो गई है.

दरअसल, डॉक्टर की हरकत उस वक्त सामने आई जब एक 33 वर्षीय महिला मरीज ने एक टीवी चैनल से संपर्क किया. उसने बताया कि डॉक्टर ने उसके साथ यौन संबंध बनाकर बीमारी ठीक करने की पेशकश की थी. इसकी पड़ताल के लिए चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन करने का फैसला किया और एक एक्ट्रेस को हायर कर उसे मरीज के रूप में डॉक्टर के पास भेजा.

'डेली मेल' की रिपोर्ट के मुताबिक, 60 वर्षीय डॉक्टर का नाम जियोवानी मिनिएलो (Dr. Giovanni Miniello) है. उसने चैनल द्वारा भेजी गई एक्ट्रेस से कहा कि उसे human papillomavirus (HPV) है और इससे कैंसर हो सकता है. डॉक्टर ने कहा कि वह उसके साथ यौन संबंध बनाकर उसे वायरस के लिए इम्यूनिटी दे सकता है, क्योंकि उसे टीका लग गया है.

ऐसे खुली डॉक्टर की पोल

डॉक्टर इस बात से बेखबर था कि जिस 'मरीज' से वो बात कर रहा है, असल में वह न्यूज चैनल की ओर से भेजी गई एक्ट्रेस है. वह उसे होटल में ले गया, इस बात से अंजान की उसकी सारी हरकतें कैमरे में रिकॉर्ड हो रही हैं, उसने अपने कपड़े उतार दिए. तभी वहां चैनल के पत्रकार पहुंच गए. इस पर डॉक्टर ने कहा- 'मैं यह अपनी स्टडी के लिए कर रहा हूं. मैंने कई लोगों को बचाया है.' लेकिन अगले ही पल जब उसे पता चला कि वो स्टिंग ऑपरेशन में बेनकाब हो गया है, तो चौंक उठा.

