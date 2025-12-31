scorecardresearch
 
199 केस, 273 गिरफ्तारी और करोड़ों की संपत्ति का खुलासा... साल 2025 में तेलंगाना ACB ने की ये कार्रवाई

तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने के लिए लगातार सक्रिय भूमिका निभाई. ACB की कार्रवाई प्रशासनिक पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है. पढ़ें साल 2025 के आंकडों की कहानी.

ACB की निदेशक चारू सिन्हा ने रिपोर्ट को लेकर जानकारी दी (फोटो-ITG)
Telangana corruption cases 2025: तेलंगाना में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने साल 2025 में बड़े स्तर पर कार्रवाई की. ACB के वार्षिक राउंड-अप के मुताबिक पूरे साल में कुल 199 मामले दर्ज किए गए. इन मामलों में 273 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई हैं. यह आंकड़े साफ दिखाते हैं कि राज्य में भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने के लिए एजेंसी ने लगातार सक्रिय भूमिका निभाई. खास बात यह रही कि इनमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी भी शामिल थे. ACB की यह कार्रवाई प्रशासनिक पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है.

ट्रैप केसों में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां
साल 2025 में दर्ज कुल मामलों में से 157 ट्रैप केस थे, जिनमें रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए आरोपी शामिल हैं. इन ट्रैप केसों में कुल 224 लोगों को गिरफ्तार किया गया. इनमें 176 आरोपी सरकारी सेवक थे, जो अलग-अलग विभागों में तैनात थे. यह आंकड़ा बताता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें सरकारी सिस्टम में कितनी गहरी हैं. ACB ने ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई कर आम जनता को राहत देने का प्रयास किया. ट्रैप केसों की संख्या यह भी दर्शाती है कि लोग अब खुलकर शिकायत करने लगे हैं.

जन-जागरूकता पर जोर
ACB तेलंगाना ने 3 दिसंबर से 9 दिसंबर 2025 तक एंटी करप्शन वीक मनाया. इस दौरान लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक करने पर विशेष ध्यान दिया गया. अलग-अलग जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए ताकि आम नागरिक बिना डर के शिकायत दर्ज करा सकें. ACB का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना ही नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सामाजिक चेतना को भी मजबूत करना रहा. इस पहल से खासतौर पर युवाओं और छात्रों को जोड़ने की कोशिश की गई.

QR कोड आधारित शिकायत प्रणाली
एंटी करप्शन वीक के दौरान ACB की डायरेक्टर जनरल चारु सिन्हा (IPS) ने QR कोड आधारित शिकायत प्रणाली लॉन्च की. इस नई व्यवस्था से लोग आसानी से, सुरक्षित तरीके से और बिना किसी बिचौलिए के शिकायत दर्ज कर सकते हैं. खासतौर पर दूरदराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा. QR कोड सिस्टम से शिकायत प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी. ACB का मानना है कि इससे भ्रष्टाचार की रिपोर्टिंग में इजाफा होगा.

पंपलेट, पोस्टर और रैलियों से संदेश
एंटी करप्शन वीक के दौरान ACB ने जागरूकता कार्यक्रमों की एक श्रृंखला चलाई. पंपलेट और पोस्टर बांटे गए, जिनमें रिश्वत के खिलाफ संदेश दिए गए. छात्रों के लिए निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं ताकि उन्हें ईमानदारी और नैतिक मूल्यों का महत्व समझाया जा सके. कई जिलों में सार्वजनिक रैलियां भी निकाली गईं. इन गतिविधियों का मकसद था कि लोग भ्रष्टाचार को सामान्य बात मानने के बजाय उसके खिलाफ खड़े हों.

आय से अधिक संपत्ति के मामले
2025 में ACB ने 15 आय से अधिक संपत्ति के मामले दर्ज किए. इसके अलावा 26 आपराधिक कदाचार के केस भी सामने आए. इन मामलों में कुल 34 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. जांच में कई अधिकारियों की बेहिसाब संपत्ति का खुलासा हुआ. ACB ने इन मामलों में कड़ी कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए कार्रवाई की. यह कदम भ्रष्ट अधिकारियों के लिए साफ संदेश माना जा रहा है.

छापे, जांच और करोड़ों की बरामदगी
ACB ने साल भर में 26 नियमित जांच और 54 अचानक छापे मारी की. ये छापे सब-रजिस्ट्रार ऑफिस, RTA चेक पोस्ट और वेलफेयर हॉस्टल जैसे स्थानों पर किए गए. ब्यूरो ने सरकार से 115 अभियोजन स्वीकृति आदेश हासिल किए और चार्जशीट दाखिल की. 158 ट्रैप केसों में ₹57.17 लाख जब्त किए गए, जिनमें से ₹35.89 लाख शिकायतकर्ताओं को वापस किए गए. इसके अलावा 15 मामलों में ₹96.13 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति का पता चला.

शिकायत के लिए ACB का आह्वान
ACB तेलंगाना ने नागरिकों से अपील की है कि वे रिश्वतखोरी की जानकारी बिना डर के दें. इसके लिए टोल-फ्री नंबर 1064, व्हाट्सएप नंबर 9440446106, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या सीधे ACB कार्यालयों में संपर्क किया जा सकता है. ब्यूरो ने भरोसा दिलाया है कि शिकायतकर्ताओं की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी. ACB का कहना है कि जनता के सहयोग से ही भ्रष्टाचार पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सकती है.

