मेघालय में अवैध खदान के पास युवक की पीट-पीटकर हत्या, तीन आरोपी गिरफ्तार

मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स जिले के राजाबाला इलाके में अवैध पत्थर खदान के पास एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. इसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं. इस घटना के बाद पुलिस ने रातभर छापेमारी कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी संदिग्धों की तलाश जारी है.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, हत्या की यह वारदात उस वक्त हुई जब पीड़ित एक स्थानीय NGO के अन्य सदस्यों के साथ इलाके में चल रही अवैध खनन गतिविधियों की पुष्टि करने पहुंचा था. शुक्रवार दोपहर तीन गाड़ियों में पहुंचे NGO सदस्यों पर खदान से जुड़े लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया.

वेस्ट गारो हिल्स के पुलिस अधीक्षक अब्राहम टी. संगमा ने बताया कि SUV में सवार कुछ NGO सदस्य किसी तरह मौके से भागने में सफल रहे. इसके बाद में उन्होंने पुलिस को घटना की सूचना दी. जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो वहां दो गाड़ियां खड़ी मिलीं और पीड़ित युवक गंभीर रूप से घायल हालत में पड़ा था.

एसपी के मुताबिक, युवक ने बाद में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है. उसका इलाज जारी है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया, जिसे देखते हुए पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात कर दिया. रातभर चले ऑपरेशन के बाद अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

अवैध पत्थर खदान के मालिकों की भूमिका को लेकर भी पुलिस को गंभीर शक है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. राजाबाला और आसपास के इलाकों में कई टीमें तलाशी अभियान चला रही हैं. मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे जघन्य कृत्य बताया.

मुख्यमंत्री ने युवक की मौत पर गहरा दुख जताया और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए वेस्ट गारो हिल्स के उपायुक्त नागरिक संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं.

उन्होंने लोगों से शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है. इस बीच, शनिवार को भाइटबारी और राजाबाला के आसपास के इलाकों में सन्नाटा पसरा रहा. ज्यादातर दुकानें बंद रहीं और वाहनों की आवाजाही बेहद कम रही. संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दी गई है.

