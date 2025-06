जमीन हड़पने के लिए महिला ने मकान मालिक को जिंदा जलाया, अस्पताल में मौत

ओडिशा के गंजम जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. 57 साल की विधवा महिला ने संपत्ति हड़पने के इरादे से अपने मकान मालिक को जिंदा जला दिया. मृतक रिटायर्ड राजस्व इंस्पेक्टर था और आरोपी महिला से उसकी पांच सालों से जान-पहचान थी. महिला ने पहले बचाव का नाटक किया, लेकिन अस्पताल में दम तोड़ने से पहले दिए पीड़ित के बयान से सच सामने आ गया.

