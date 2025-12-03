रुतबा तो मरने के बाद भी रहेगा... यूपी पुलिस के जवान का इमोशनल वीडियो, संदिग्ध परिस्थिति में मिला शव

उत्तर प्रदेश के कानपुर में मंगलवार को यूपी पुलिस के एक कांस्टेबल की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई. UP-112 में तैनात 30 साल के कांस्टेबल मान महेंद्र अपने किराए के घर में फांसी के फंदे से लटके हुए मिले. इस घटना के वक्त के वक्त वो अकेले थे. उनकी पत्नी अपने दो बच्चों के साथ मायके गई हुई थी. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

डीसीपी (वेस्ट) दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि मान महेंद्र अपनी पत्नी कविता (26) और अपने दो बच्चों तेजस (5) और दीपांशु (3) के साथ कल्याणपुर के श्यामाजीपुरम इलाके में एक चार मंजिला रेजिडेंशियल बिल्डिंग में रहते थे. 26 नवंबर से अकेले अपने घर में रह रहे थे. उनकी पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ मथुरा में अपने मायके चली गई थी.

यह घटना तब सामने आई जब कल्याणपुर पुलिस स्टेशन में पोस्टेड पुलिस सब-इंस्पेक्टर इतेंद्र कुमार कांस्टेबल मान महेंद्र का हेलमेट लेने उनके कमरे में गए. इतेंद्र कुमार उसी बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर रहते हैं. उनके बार-बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने खिड़की से घर के अंदर की तरफ झांका. वो सन्न रह गए.

कांस्टेबल मान महेंद्र का शव छत से लगे फांसी में लटका रहा था. उन्होंने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची टीम ने दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा. उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 27 नवंबर से महेंद्र से बात नहीं की थी. उनकी पत्नी को भी उनकी परेशानी का आइडिया नहीं था.

डीसीपी ने बताया कि मान महेंद्र के कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. लेकिन एक अधिकारी ने बताया कि कांस्टेबल ने अपनी मौत से करीब 13 घंटे पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था. उसमें उन्होंने अपना दर्द बयां किया था. वीडियो में महेंद्र ने कहा, "रुतबा तो मरने के बाद भी रहेगा. लोग पैदल चलेंगे, हम कंधों पर.''

उन्होंने आगे कहा, ''देखना, जब मैं मरूंगा ना, तो हंसते हुए मरूंगा. क्योंकि जीते जी मैं बहुत रोया हूं.'' सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में उनके अंदर गहरी भावनात्मक उथल-पुथल दिख रही है, हालांकि अभी तक पुलिस ने मौत के वजह की कोई पुष्टि नहीं की है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. इस मामले की जांच जारी है.

कांस्टेबल मान महेंद्र गोवर्धन (मथुरा) के मधैरा गांव के रहने वाले थे. साल 2018 में यूपी पुलिस में भर्ती हुए थे. जून 2021 में रावतपुर स्टेशन से हटाए जाने के बाद उन्हें किदवई नगर पुलिस स्टेशन से जुड़ी PRV में तैनात किया गया था. कल्याणपुर के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (एसीपी) रंजीत कुमार ने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

एसीपी ने बताया कि खुदकुशी की वजह अभी पता नहीं चली है. कांस्टेबल की जेब से कई डेबिट और क्रेडिट कार्ड मिले हैं. परिवार वालों से बातचीत में यह समझ आ रहा है कि महेंद्र बढ़ते कर्ज की वजह से परेशान थे. फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस केस की जांच कर रही है. उनकी पत्नी से भी पूछताछ करके स्थिति को समझने की कोशिश की जा रही है.

