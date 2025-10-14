बेंगलुरु में इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़, 2.15 करोड़ का नशीला पदार्थ जब्त, 2 विदेशी गिरफ्तार

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पुलिस ने दो विदेशी नागरिकों को करोड़ों रुपए की एमडीएमए और कोकीन की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है. जब्त किए गए नशीले पदार्थों की कीमत करीब 2.15 करोड़ रुपए आंकी गई है. गिरफ्तार आरोपियों में एक पुरुष और एक महिला शामिल हैं. दोनों विदेशी नागरिक हैं. पुलिस हिरासत में दोनों से पूछताछ की जा रही है.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये कार्रवाई 8 अक्टूबर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर को मिली एक गुप्त सूचना के बाद की गई. बताया गया कि एक व्यक्ति महालक्ष्मी लेआउट के पास खुले मैदान में अवैध रूप से नशीले पदार्थों की बिक्री कर रहा है. पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया.

इसके बाद छापेमारी के दौरान पुलिस टीम ने मौके से एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया. उसके कब्जे से 490 ग्राम एमडीएमए क्रिस्टल और 43 ग्राम कोकीन बरामद की गई. बरामद ड्रग्स की कीमत करीब 2.15 करोड़ रुपए है. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया. उसने बताया कि ज्यादा पैसे की चाहत में एमडीएमए और कोकीन बेच रहा था.

आरोपी ने यह भी स्वीकार किया कि इस अवैध कारोबार में दो और विदेशी नागरिक उसके साथ जुड़े हैं, जिनमें से एक महिला है. इस खुलासे के बाद पुलिस ने दूसरा ऑपरेशन शुरू किया और इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज 1 स्थित टेक सिटी लेआउट से महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. वह भी विदेशी नागरिक है और तस्करी नेटवर्क का हिस्सा बताई जा रही है.

सूत्रों के अनुसार, यह पूरा नेटवर्क विदेशी नागरिकों के एक संगठित गिरोह का हिस्सा है, जो बेंगलुरु के आईटी इलाकों में पार्टी कल्चर और नाइटलाइफ के लिए ड्रग्स की सप्लाई करता था. पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों ने अपने ग्राहकों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए संपर्क किया था. डिलीवरी पॉइंट सार्वजनिक स्थान पर तय की जाती थी, ताकि किसी को शक न हो.

पुलिस के मुताबिक, इस गिरोह में शामिल तीसरा आरोपी अभी फरार है. उसकी तलाश के लिए विशेष टीम गठित की गई है. उसके देश और पहचान के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. गिरफ्तार किए गए दोनों को अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. ये गिरफ्तारियां शहर में सक्रिय विदेशी ड्रग नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता मानी जा रही है.

