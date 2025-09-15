scorecardresearch
 

पुणे में पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेड़कर के घर से छुड़ाया गया अगवा ट्रक ड्राइवर, जानें क्या है पूरा मामला

सर्विलांस के आधार पर नवी मुंबई पुलिस ने पाया कि ट्रक ड्राइवर प्रह्लाद कुमार को पुणे ले जाया गया था, जिसके बाद रविवार को एक टीम ने वहां जाकर दबिश दी. जहां गाड़ी और पीड़ित ड्राइवर को पूजा खेड़कर के बंगले पर ट्रेस किया गया.

पूजा की मां मनोरमा खेड़कर ने पुलिस के काम बाधा डाली थी (फोटो-ITG)
निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की से जुड़ा एक नया मामला सामने आया है. पुलिस ने अब अगवा किए गए एक ट्रक ड्राइवर को पूजा खेड़कर के घर से मुक्त कराया है. पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को इस संगीन मामले का खुलासा किया. 

दरअसल, नवी मुंबई में रोड रेज की एक घटना के बाद एक एसयूवी में सवार दो लोगों ने एक ट्रक चालक को अगवा कर लिया था. जिसे अब पुणे में पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेड़कर के घर से छुड़ा लिया गया है. सोमवार को पुणे पुलिस ने बताया कि रविवार को जब पुलिस चालक की तलाश में घर में घुसने की कोशिश कर रही थी, तो पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर ने पुलिस के काम में बाधा डालने की कोशिश की थी.

जिसके चलते मनोरमा के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है. मनोरमा खेड़कर को अब पुलिस स्टेशन में पेश होने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा, नवी मुंबई पुलिस ने एसयूवी सवार लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला भी दर्ज किया है. पूजा खेड़कर पर सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी और ओबीसी तथा दिव्यांगता कोटे का गलत लाभ उठाने का आरोप है. 

पुलिस ने बताया कि अपहरण शनिवार शाम को मुंबई से सटे नवी मुंबई टाउनशिप में मुलुंड-ऐरोली रोड पर हुआ, जब प्रह्लाद कुमार (22) अपना कंक्रीट मिक्सर ट्रक चला रहे थे. रबाले पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि ट्रक एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन से टकरा गया, जिसके बाद कुमार और एसयूवी में सवार दो लोगों के बीच बहस हो गई.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि एसयूवी सवारों ने कुमार को पुलिस स्टेशन ले जाने के बहाने जबरन अपनी गाड़ी में बिठा लिया और मौके से फरार हो गए. ट्रक मालिक की शिकायत के आधार पर, नवी मुंबई की रबाले पुलिस ने रविवार को दो अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2) (अपहरण) के तहत मामला दर्ज किया.

बाद में पुलिस ने जांच के दौरान एसयूवी का पता लगा लिया. कार की लोकेशन पुणे की आ रही थी. पुलिस अधिकारी ने बताया कि तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर, नवी मुंबई पुलिस ने पाया कि ट्रक ड्राइवर प्रह्लाद कुमार को पुणे ले जाया गया था, जिसके बाद रविवार को एक टीम ने वहां जाकर दबिश दी.

पुलिस अधिकारी ने कहा, 'हमने गाड़ी और पीड़ित ड्राइवर को पूजा खेड़कर के बंगले पर ट्रेस किया.' अधिकारी ने बताया कि शुरुआत में, खेड़कर की मां ने पुलिस को घर में घुसने से रोका और उनसे झगड़ा किया. हालांकि, बाद में पुलिस टीम घर में घुसने में कामयाब रही. उन्होंने प्रह्लाद कुमार को वहां से रेस्क्यू किया और उन्हें वापस नवी मुंबई ले आई.

पुणे के चतुश्रृंगी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक उत्तम भजनवाले ने कहा, 'रबाले पुलिस स्टेशन की एक टीम एक ट्रक चालक के अपहरण के मामले में आई थी, जिसे पुणे में मनोरमा खेड़कर के बंगले पर देखा गया था. जब पुलिस टीम जांच के लिए उनके बंगले पर पहुंची, तो उन्होंने उनके साथ सहयोग नहीं किया और उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका.'

सीनियर इंस्पेक्टर उत्तम भजनवाले ने कहा कि रोड रेज की घटना के बाद, कार सवार दो लोग ट्रक चालक को पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय, उसे जबरन अपनी गाड़ी में मनोरमा के बंगले पर ले गए थे. पुलिस टीम मामले की जांच करने आई थी, लेकिन मनोरमा खेड़कर ने उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका और उनके साथ सहयोग नहीं किया.

वरिष्ठ निरीक्षक उत्तम भजनवाले ने बताया कि रबाले के एक पुलिस अधिकारी की शिकायत के बाद, पुणे की चतुश्रृंगी पुलिस ने उनके खिलाफ बीएनएस धारा 221 (किसी भी लोक सेवक को उसके सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना) के तहत मामला दर्ज किया है. नवी मुंबई पुलिस ने मनोरमा खेड़कर को पूछताछ के लिए उनके समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस भी जारी किया है.

पुलिस ने आगे कहा, 'अपहरणकर्ताओं और उनके मकसद की पहचान के लिए आगे की जांच जारी है.'

पूजा खेड़कर पर आरक्षण का लाभ उठाने के लिए 2022 की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अपने आवेदन में तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का आरोप है. उन्होंने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों का खंडन किया है.

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने खेड़कर के खिलाफ कई कार्रवाई शुरू की हैं, जिसमें फर्जी पहचान बताकर सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के आरोप में आपराधिक मामला दर्ज करना भी शामिल है, जबकि दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ विभिन्न अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की थी.

पिछले साल पूजा खेड़कर की प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी के रूप में नियुक्ति पर विवाद छिड़ने के बाद, एक वीडियो सामने आया जिसमें उनकी मां एक किसान को धमकाती नज़र आ रही थीं. इसके बाद मनोरमा खेड़कर को गिरफ़्तार कर लिया गया था और बाद में ज़मानत पर रिहा कर दिया गया था.

