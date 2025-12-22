Telangana: बाथरूम में लड़के ने बनाए संबंध, हैवी ब्लीडिंग से हो गई गर्लफ्रेंड की मौत, पिता ने लगाए ये आरोप

Telangana sexual assault case: तेलंगाना के महबूबनगर जिले के मूसेपेट मंडल में एक 22 वर्षीय युवती की मौत के बाद सनसनी फैल गई है. पुलिस के अनुसार, युवती की मौत यौन उत्पीड़न के बाद हुई है. इस मामले में पुलिस ने 20 वर्षीय युवक विवेक को गिरफ्तार किया है, जो मृतका का प्रेमी बताया जा रहा है.

और पढ़ें

वॉशरूम में हुई वारदात

घटना 17 दिसंबर की रात की है, जब आरोपी ने युवती को मिलने के लिए बुलाया था. पुलिस का कहना है कि दोनों के बीच पहले से जान-पहचान थी. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की गई. पुलिस जांच में सामने आया है कि यौन उत्पीड़न की घटना एक वॉशरूम में हुई. इसी दौरान युवती अचानक बेहोश हो गई और उसे अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा. स्थिति बिगड़ने पर आरोपी और अन्य लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया.

हालांकि अस्पताल पहुंचने से पहले ही युवती की मौत हो चुकी थी. डॉक्टरों ने इलाज शुरू करने से पहले ही उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल बन गया.

पिता की शिकायत पर केस दर्ज

मृतका के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है. पुलिस ने आरोपी विवेक के खिलाफ भारतीय कानून की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. इसके साथ ही इस मामले में SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में कई अहम तथ्य सामने आने की संभावना जताई जा रही है. पुलिस पूरे मामले को संवेदनशील मानकर आगे बढ़ रही है.

Advertisement

अफवाहों पर पुलिस का स्पष्टीकरण

महबूबनगर पुलिस ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों का खंडन किया है. पुलिस ने साफ किया है कि इस घटना का आसपास हुए किसी भी चुनावी कार्यक्रम या राजनीतिक गतिविधि से कोई संबंध नहीं है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कुछ लोग बिना तथ्यों के मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे कयास पूरी तरह भ्रामक हैं. पुलिस ने लोगों से संयम बरतने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है. मामले की जांच कानून के अनुसार की जा रही है.

पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार

पुलिस ने बताया कि युवती के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है. साथ ही फॉरेंसिक सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी. रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में है और जांच जारी है.

---- समाप्त ----