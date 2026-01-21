scorecardresearch
 
तेलंगाना में ACB का बड़ा एक्शन, अतिरिक्त कलेक्टर वेंकट रेड्डी के ठिकानों पर छापेमारी, नकदी और दस्तावेज जब्त

तेलंगाना में ACB ने हनमकोंडा के अतिरिक्त कलेक्टर वेंकट रेड्डी के ठिकानों पर छापेमारी कर नकदी, सोना और संपत्ति से जुड़े कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं. यह रेड आय से अधिक संपत्ति की जांच के दौरान की गई. छापेमारी अभी भी जारी है. पढ़ें पूरा मामला.

ACB ने वेकंट के ठिकाने से कैश, सोना और दस्तावेज बरामद किए हैं (फोटो-ITG)
तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने बुधवार को हनमकोंडा के अतिरिक्त कलेक्टर वेंकट रेड्डी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने के गंभीर आरोप हैं. ACB की इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया. अधिकारियों के अनुसार, यह छापेमारी पूरी तरह गोपनीय जांच के बाद की गई. वेंकट रेड्डी लंबे समय से ACB की रडार पर थे. जांच का मकसद उनकी घोषित आय और वास्तविक संपत्ति के बीच अंतर का पता लगाना है. इस मामले को भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है.

एक साथ कई शहरों में छापेमारी
ACB सूत्रों के मुताबिक, एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की गई. हैदराबाद, नलगोंडा और मिर्यालगुडा में स्थित ठिकानों पर एकसाथ टीमें भेजी गईं. इन छापों के दौरान अधिकारियों ने घंटों तक दस्तावेजों की गहन जांच की. कार्रवाई इतनी व्यापक थी कि किसी भी तरह की सूचना पहले बाहर नहीं आने दी गई. ACB ने संपत्ति से जुड़े कागजात और बैंक रिकॉर्ड खंगाले. इस दौरान संदिग्ध लेन-देन से जुड़े अहम सुराग मिलने की बात कही जा रही है.

नकदी, सोना और संपत्ति
छापेमारी के दौरान ACB अधिकारियों ने नकदी, सोने के आभूषण और कई महत्वपूर्ण संपत्ति दस्तावेज जब्त किए. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, ये दस्तावेज अचल संपत्तियों से जुड़े हैं. जांचकर्ताओं का मानना है कि इन कागजात से आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को मजबूती मिल सकती है. बरामद सामग्री को जब्त कर कानूनी प्रक्रिया के तहत सील किया गया. ACB अब इन संपत्तियों के स्रोत की जांच कर रही है. माना जा रहा है कि आगे और खुलासे हो सकते हैं.

आवास से मिले 30 लाख रुपये
जांच आगे बढ़ने के बाद ACB की टीम ने वेंकट रेड्डी के मंचिरेवुला स्थित आवास और उनसे जुड़े अन्य परिसरों पर भी छापे मारे. इन स्थानों से करीब 30 लाख रुपये नकद बरामद किए गए. इसके साथ ही कई अहम प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्स भी हाथ लगे हैं. अधिकारियों का कहना है कि ये दस्तावेज जांच के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. नकदी और कागजात को जांच का हिस्सा बनाया गया है. ACB अब इन सभी साक्ष्यों का विश्लेषण कर रही है.

पहले भी चुके हैं निलंबित
यह मामला पहली बार नहीं है जब वेंकट रेड्डी विवादों में आए हों. दिसंबर 2025 में उन्हें 60 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए कथित तौर पर पकड़ा गया था. उस मामले के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था. अब आय से अधिक संपत्ति के आरोपों ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. ACB की मौजूदा जांच उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को और मजबूत कर सकती है. आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासों की संभावना जताई जा रही है.

