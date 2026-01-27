scorecardresearch
 
Telangana: चेकिंग से बचने के लिए शराबी ड्राइवर की खौफनाक करतूत, कार के बोनट पर सब इंस्पेक्टर को दूर तक घसीटा, ऐसे बची जान

रंगा रेड्डी जिले में नशे में धुत कार चालक ने चेकिंग से बचने के लिए ऐसा खौफनाक कदम उठाया कि देखने वाले सन्न रह गए. आरोपी चालक ने जैसे ही पुलिस को चेकिंग करते देखा वो तेज गति से कार भगाने लगा और इसी दौरान उसने एक सब-इंस्पेक्टर को कार के बोनट पर दूर तक घसीटा. पढ़ें पूरी कहानी.

पुलिस ने दूसरे इलाके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया (फोटो-ITG)
पुलिस ने दूसरे इलाके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया (फोटो-ITG)

Ranga Reddy Drunk and Drive Case: तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है. जहां एक कार चालक ने पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की. मामला इतना खतरनाक हो गया कि चालक ने एक पुलिस अधिकारी की जान जोखिम में डाल दी. हालांकि पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है. यह वारदात लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है.

चेकिंग के दौरान वारदात
यह मामला रंगा रेड्डी जिले के याचारम थाना क्षेत्र का है. जहां शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान एक कार चालक वहां पहुंचा और उसने पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की. इस दौरान आरोपी चालक ने एक पुलिस सब इंस्पेक्टर की जान जोखिम में डाल दी. पुलिस की सख्ती के बावजूद आरोपी कानून को खुलेआम चुनौती देता नजर आया.

तेज रफ्तार में भागने की कोशिश
पुलिस के अनुसार, आरोपी कार चालक शराब के नशे में था और चेकपॉइंट पर रुकने के बजाय तेज रफ्तार में गाड़ी भगा ले गया. पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने वाहन नहीं रोका. स्थिति बिगड़ती देख मौके पर मौजूद सब-इंस्पेक्टर ने बड़ा फैसला लिया. और यही फैसला उनकी जान पर भारी पड़ सकता था. बावजूद इसके, उन्होंने साहस दिखाया.

कार के बोनट पर चढ़े सब-इंस्पेक्टर
आरोपी की कार को रोकने के लिए मौके पर तैनात सब-इंस्पेक्टर मधु ने चलती गाड़ी के बोनट पर छलांग लगा दी. उनका मकसद आरोपी को मजबूर करना था कि वह वाहन रोक दे. लेकिन नशे में धुत चालक ने इसके बावजूद गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी. करीब आधा किलोमीटर तक SI मधु कार के बोनट पर लटके रहे. यह मंजर किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था.

बाइक सवार को मारी टक्कर
भागने के दौरान आरोपी चालक ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. इस हादसे में बाइक सवार व्यक्ति के हाथ में फ्रैक्चर हो गया. सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और लोगों में दहशत फैल गई. आरोपी की लापरवाही से एक और जान खतरे में पड़ गई. पुलिस का कहना है कि यह पूरी तरह से जानलेवा ड्राइविंग थी.

बाल-बाल बची SI की जान
जब कार शहर की सीमा से बाहर पहुंची तो चालक ने रफ्तार कुछ कम की. इसी मौके का फायदा उठाकर सब-इंस्पेक्टर मधु ने बोनट से कूदकर अपनी जान बचाई. इस दौरान उन्हें गंभीर चोट लग सकती थी, लेकिन सौभाग्य से वे बच गए. पुलिस महकमे में इस घटना को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है. यह घटना ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों पर बढ़ते खतरे को भी दिखाती है.

आरोपी मौके से फरार
SI मधु के कार से कूदते ही आरोपी चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने तुरंत अलर्ट जारी कर उसकी तलाश शुरू की. अलग-अलग टीमों को संभावित रास्तों पर तैनात किया गया. यह साफ हो गया था कि आरोपी को जल्द पकड़ना जरूरी है. क्योंकि उसने न सिर्फ कानून तोड़ा, बल्कि पुलिस अधिकारी की जान लेने की कोशिश भी की.

खानापुर के पास गिरफ्तारी
पुलिस ने आखिरकार आरोपी को इब्राहिमपट्टनम के पास खानापुर इलाके में पकड़ लिया. शराब पीकर गाड़ी चलाने की पुष्टि ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में हो गई. आरोपी की पहचान कोहेडा निवासी श्रीकर के रूप में हुई है. उसके साथ कार में मौजूद उसके दोस्त नितिन को भी हिरासत में ले लिया गया. पुलिस ने दोनों से पूछताछ शुरू कर दी है.

मामले की जांच जारी
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है. पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई जरूरी है. ताकि भविष्य में कोई भी शराब पीकर ड्राइव करने की हिम्मत न करे. यह घटना नशे में ड्राइविंग के खतरनाक नतीजों की एक बड़ी चेतावनी है.

---- समाप्त ----
