पंजाब पुलिस ने हरविंदर रिंदा गैंग के गुर्गे को किया गिरफ्तार, हथियार और हथगोला बरामद

पंजाब पुलिस को संगठित अपराध के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी. (Photo: X/@DGPPunjabPolice)
पंजाब पुलिस को संगठित अपराध और आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. केंद्रीय एजेंसियों के साथ संयुक्त अभियान के दौरान अमृतसर से कुख्यात आतंकी हरविंदर रिंदा के गैंग से जुड़े एक गुर्गे को गिरफ्तार किया गया है. पकड़े गए आरोपी की पहचान अमृतसर के पंडोरी गांव निवासी मलकीत सिंह के रूप में हुई है. फिलहाल उससे पुलिस रिमांड में पूछताछ की जा रही है.

पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने जानकारी दी कि मलकीत सिंह की गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से एक .30 बोर की पिस्तौल, 10 जिंदा कारतूस और एक हथगोला बरामद किया गया है. शुरुआती जांच में यह खुलासा हुआ है कि मलकीत के सीधे रिश्ते गैंगस्टर धर्मा संधू से हैं. दोनों मिलकर प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल की मदद से आतंकी हरविंदर रिंदा गैंग के लिए काम कर रहे थे.

डीजीपी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा, "खुफिया इनपुट के आधार पर पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर अमृतसर में सफल ऑपरेशन अंजाम दिया. इस दौरान पुलिस ने पंडोरी गांव निवासी मलकीत सिंह को गिरफ्तार कर उसके पास से हथगोला और हथियार बरामद किया." उन्होंने इस गिरफ्तारी को आतंकी और आपराधिक गठजोड़ के खिलाफ बड़ी कामयाबी माना है.

हरविंदर रिंदा, जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का मोहरा माना जाता है, भारत में आतंकी और आपराधिक गतिविधियों का बड़ा चेहरा था. पंजाब के तरनतारन से ताल्लुक रखने वाला यह आतंकी कई गंभीर मामलों में वांछित था. नेपाल के रास्ते फर्जी पासपोर्ट पर पाकिस्तान भागकर उसने दुश्मनों की गोद में पनाह ली और वहीं से भारत विरोधी साजिशों को अंजाम देने लगा.

आतंकवादी हरविंदर रिंदा का नाम तब सबसे ज्यादा चर्चा में आया, जब पंजाबी गायक सिद्दू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या की गई थी. इस हत्याकांड में उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हाथ मिलाकर वारदात को अंजाम दिलवाया. इससे पहले भी वह कनाडा स्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे आतंकी संगठन से गठजोड़ कर भारत में खून-खराबा फैलाने की साजिश कर चुका था.

