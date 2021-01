पुडुचेरी के डीएम को बोतल में पानी की जगह दिया 'जहर', मचा हड़कंप

केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी से एक हैरान करने वाली खबर आ रही है, जहां जिले के कलेक्टर को एक मीटिंग के दौरान पानी की बोतल में पानी की जगह 'जहरीला तरल पदार्थ' दे दिया गया. ये घटना पुडुचेरी के डीएम पुरवा गर्ग (Purva Garg) के साथ उस वक्त हुई, जब वे एक मीटिंग ले रहे थे. ये जहरीला तरल पदार्थ पानी की तरह ही पारदर्शी था.

इस घटना के बारे में पुडुचेरी के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष अधिकारी द्वारा नजदीक में स्थित D-नगर पुलिस स्टेशन को एक पत्र लिखकर सूचित किया गया है, जिसमें घटना के बारे में बताते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की गई है. इस पत्र में लिखा है कि '6 जनवरी को करीब 11 बजकर 45 मिनट पर डीएम कार्यालय में एक ऑफिशियल मीटिंग चल रही थी. तभी कार्यालय के स्टाफ द्वारा डीएम को पानी की ऐसी बोतल मुहैया कराई गई, जिसमें पानी की जगह 'जहरीला तरल पदार्थ' था, जो दिखने में पारदर्शी था.''

पत्र में ये भी लिखा है कि 1 लीटर की 'स्विस फ्रेश' नाम के ब्रांड की बोतल को साथ में भेजा जा रहा है, जिसकी जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाए.

देखें: आजतक LIVE TV

इसी मसले पर पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने ट्विटर पर लिखा, ''पुडुचेरी के कलेक्टर आईएएस पुरवा गर्ग को उनके कार्यालय में स्टाफ द्वारा एक पानी की बोतल के रूप में पारदर्शी 'जहरीला' तरल पदार्थ मुहैया कराया गया. इस मामले में FIR रजिस्टर कर ली गई है. डीजीपी IPS बालाजी श्रीवास्तव ने इस मामले में विशेष जांच करने के लिए आदेश दे दिया है.'' इस ट्वीट को आप यहां भी पढ़ सकते हैं.

Puducherry Collector Purva Garg IAS, gets served ‘toxic’ colourless liquid by her personal staff in her office, as bottled drinking water.

FIR registered. DGP Balaji Srivastva IPS, has ordered for a special investigation into this reported crime. @BhallaAjay26 @AmitShahOffice