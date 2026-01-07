scorecardresearch
 
पालघर में शेयर मार्केट के नाम पर बड़ी ठगी... 14 निवेशकों से 2.39 करोड़ की धोखाधड़ी, आरोपी गिरफ्तार

महाराष्ट्र के पालघर जिले में मौजूद बोईसर के एक दर्जन से ज्यादा लोग ठगी का शिकार हो गए. वहां शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 14 लोगों से 2.39 करोड़ की ठगी का खुलासा हुआ है. इस दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी रोशन जैन को गिरफ्तार कर लिया. पढ़ें पूरा मामला.

रोशन जैन ने कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया (फोटो-ITG)
रोशन जैन ने कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया (फोटो-ITG)

Palghar Share Market Fraud: महाराष्ट्र के पालघर जिले से शेयर मार्केट से जुड़ा ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है. जहां एक व्यक्ति ने निवेशकों को मोटे मुनाफे का सपना दिखाकर करोड़ों रुपये ठग लिए. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने खुद को शेयर बाजार का जानकार बताकर लोगों का भरोसा जीता. निवेशकों को कम समय में ज्यादा रिटर्न मिलने का लालच दिया गया. इसी भरोसे में आकर कई लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई आरोपी को सौंप दी. लेकिन समय बीतने के साथ ही सच्चाई सामने आने लगी. जब रिटर्न नहीं मिला तो निवेशकों को ठगी का अहसास हुआ.

आरोपी की पहचान और कंपनी का खेल
पुलिस ने आरोपी की पहचान 36 वर्षीय रोशन चंदनलाल जैन के रूप में की है. रोशन ने बोईसर इलाके में स्थित अपनी एक कंपनी के जरिए निवेश का यह जाल बिछाया था. वह खुद को प्रोफेशनल निवेश सलाहकार बताता था. निवेशकों को कहा गया कि उनका पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाएगा. कंपनी के नाम और ऑफिस की वजह से लोगों को भरोसा हो गया. इसी भरोसे का फायदा उठाकर आरोपी ने बड़ी रकम इकट्ठा कर ली. निवेशकों को लगा कि उनका पैसा सुरक्षित हाथों में है.

2022 से चल रहा था ठगी का खेल
पुलिस जांच में सामने आया है कि यह ठगी साल 2022 से लगातार चल रही थी. इस दौरान आरोपी ने 14 निवेशकों से करीब 2.39 करोड़ रुपये जुटाए. शुरुआत में आरोपी लगातार संपर्क में रहा और निवेशकों को भरोसे में रखता रहा. लेकिन धीरे-धीरे उसने रिटर्न देना बंद कर दिया. न तो मुनाफा मिला और न ही मूल रकम वापस हुई. निवेशक बार-बार संपर्क करते रहे लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा. यहीं से शक और गहराता चला गया.

पुलिस तक पहुंचा मामला
जब लंबे समय तक पैसे वापस नहीं मिले तो एक निवेशक ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद बोईसर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस ने दस्तावेज और लेनदेन की जानकारी जुटाई. जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस का कहना है कि आरोपी ने किसी भी निवेशक को एक भी रुपये का रिटर्न नहीं दिया.

आरोपी रोशन चंदनलाल जैन की गिरफ्तारी
बोईसर पुलिस ने रोशन चंदनलाल जैन को सोमवार को गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया. कोर्ट ने उसे पुलिस कस्टडी में भेज दिया है. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है. यह जानने की कोशिश हो रही है कि पैसा कहां खर्च किया गया. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस ठगी में कोई और शामिल तो नहीं है. निवेशकों को न्याय दिलाने के लिए पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है.

आर्थिक अपराध शाखा कर रही है जांच
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू भी जांच में जुट गई है. ईओडब्ल्यू यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने किन-किन खातों में पैसा ट्रांसफर किया. यह भी जांच होगी कि कहीं और निवेशकों के साथ भी तो ठगी नहीं हुई. पुलिस अन्य पीड़ितों से भी सामने आने की अपील कर रही है. माना जा रहा है कि जांच में और बड़े खुलासे हो सकते हैं. फिलहाल, आरोपी सलाखों के पीछे है और जांच जारी है.
 

