मर्डर या हादसा? दिल्ली के नाले में लाश मिलने से फैली सनसनी, नहीं हो सकी शिनाख्त

राजधानी दिल्ली के एक इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब वहां एक नाले में एक अज्ञात शख्स की लाश तैरती हुई मिली. शव की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लाश को नाले से बाहर निकाला. अब पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई है. मामला कत्ल का लग रहा है.

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के अंकुर विहार इलाके में एक नाला है. मंगलवार सुबह उसी नाले में स्थानीय लोगों ने एक लाश तैरती देखी. ये मंजर देख कर लोग सकते में आ गए. फौरन इस बात की खबर करावल नगर पुलिस स्टेशन को दी गई.

मामला संगीन था, लिहाजा फौरन पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और नाले में तैरती उस लाश को बाहर निकाला. एक पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि पहले उस शव को मेडिकल जांच के लिए जेपीसी अस्पताल ले जाया गया और बाद में पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेज दिया गया.

पुलिस अधिकारी ने कहा कि मरने वाले के जिस्म पर कोई चोट के साफ निशान नहीं मिले हैं. और उसकी मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा. पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक, करावल नगर, सोनिया विहार और लोनी बॉर्डर सहित आस-पास के इलाकों में हाल ही में दर्ज गुमशुदगी के मामलों की जांच के लिए टीमें बनाई गई हैं ताकि व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित की जा सके. इस सिलसिले में आस-पास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रही है.

