चीखती रही मासूम, दरिंदगी करता रहा रिश्तेदार... रेप के बाद नहर में फेंका, दिल दहलाने वाली वारदात

मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से रिश्तों को कलंकित करने वाली एक खौफनाक वारदात सामने आई है. यहां राजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 7 साल की मासूम बच्ची के साथ न केवल दरिंदगी की गई, बल्कि उसकी हत्या कर लाश को नहर में ठिकाने लगा दिया गया. रोंगटे खड़े कर देने वाली इस वारदात को पीड़िता के 17 साल के एक रिश्तेदार ने अंजाम दिया. पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान आरोपी ने दिल दहला देने वाला खुलासा किया है. उसने कबूल किया है कि 25 जनवरी की रात जब पूरा परिवार गहरी नींद में था, तब उसने मासूम बच्ची को उसके घर से अगवा किया. उसे उठाकर इंदिरा सागर नहर के पास ले गया. वहां उसने मासूम के साथ बलात्कार किया. इस दौरान जब बच्ची शोर मचाने लगी, तो पकड़े जाने के डर से आरोपी ने खौफनाक कदम उठाया.

उसने उसको जान से मारने की नीयत से सीधे नहर में फेंक दिया. बच्ची पानी के तेज बहाव में खुद को संभाल नहीं सकी और डूबने से उसकी मौत हो गई. 26 जनवरी को ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने नहर से बच्ची का शव बरामद किया. पुलिस ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़ित बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्राइवेट पार्ट पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं. इससे रेप की पुष्टि होती है.

पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ है कि बच्ची के साथ बर्बरता की गई. उसकी मौत पानी में डूबने के कारण हुई है. पुलिस ने शक के आधार पर जब 17 वर्षीय रिश्तेदार को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.

एसपी ने बताया कि आरोपी को जुवेनाइल कोर्ट (किशोर न्यायालय) में पेश करने की तैयारी की जा रही है. इस घटना के बाद से इलाके में भारी आक्रोश और गम का माहौल है.

