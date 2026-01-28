scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चीखती रही मासूम, दरिंदगी करता रहा रिश्तेदार... रेप के बाद नहर में फेंका, दिल दहलाने वाली वारदात

मध्य प्रदेश से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां 17 साल के लड़के ने अपनी ही 7 साल की मासूम रिश्तेदार को हवस का शिकार बनाया. पकड़े जाने के डर से आरोपी ने चीखती हुई बच्ची को उफनती नहर में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है.

Advertisement
X
मध्य प्रदेश में सोती हुई मासूम को उठाया, हवस का शिकार बनाया और फिर सुला दिया मौत की नींद. (Photo: Representational)
मध्य प्रदेश में सोती हुई मासूम को उठाया, हवस का शिकार बनाया और फिर सुला दिया मौत की नींद. (Photo: Representational)

मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से रिश्तों को कलंकित करने वाली एक खौफनाक वारदात सामने आई है. यहां राजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 7 साल की मासूम बच्ची के साथ न केवल दरिंदगी की गई, बल्कि उसकी हत्या कर लाश को नहर में ठिकाने लगा दिया गया. रोंगटे खड़े कर देने वाली इस वारदात को पीड़िता के 17 साल के एक रिश्तेदार ने अंजाम दिया. पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान आरोपी ने दिल दहला देने वाला खुलासा किया है. उसने कबूल किया है कि 25 जनवरी की रात जब पूरा परिवार गहरी नींद में था, तब उसने मासूम बच्ची को उसके घर से अगवा किया. उसे उठाकर इंदिरा सागर नहर के पास ले गया. वहां उसने मासूम के साथ बलात्कार किया. इस दौरान जब बच्ची शोर मचाने लगी, तो पकड़े जाने के डर से आरोपी ने खौफनाक कदम उठाया. 

उसने उसको जान से मारने की नीयत से सीधे नहर में फेंक दिया. बच्ची पानी के तेज बहाव में खुद को संभाल नहीं सकी और डूबने से उसकी मौत हो गई. 26 जनवरी को ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने नहर से बच्ची का शव बरामद किया. पुलिस ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़ित बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्राइवेट पार्ट पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं. इससे रेप की पुष्टि होती है.

सम्बंधित ख़बरें

Khargone MP 6-foot-long cobra rescued
स्कूल में छिपा था 6 फीट का कोबरा, क्लास छोड़ भागे बच्चे
woman cop video viral of showering affection to infant
दतिया में 'वर्दी वाली मां' ने मासूम पर लुटाया लाड-प्यार
The latest fatalities were reported from Indore, where a waterborne illness has continued to spread in pockets of the city.
इंदौर का 'भागीरथपुरा' बना डेथ जोन, दूषित पानी से 29 मौतों का दावा
SDOP ने लावारिस मिले बच्चे को गोद में लेकर जताया प्यार.(Photo:ITG)
छापा पड़ा तो भाग निकली मां, रोता मिला नवजात, लेडी पुलिस अफसर ने पिलाया दूध
खरगोन कोबरा सांप रेस्क्यू स्कूल.(Photo:Screengrab)
स्कूल की किचन में छिपा था 6 फीट लंबा कोबरा, क्लास छोड़ मैदान में भागे बच्चे
Advertisement

पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ है कि बच्ची के साथ बर्बरता की गई. उसकी मौत पानी में डूबने के कारण हुई है. पुलिस ने शक के आधार पर जब 17 वर्षीय रिश्तेदार को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. 

एसपी ने बताया कि आरोपी को जुवेनाइल कोर्ट (किशोर न्यायालय) में पेश करने की तैयारी की जा रही है. इस घटना के बाद से इलाके में भारी आक्रोश और गम का माहौल है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement