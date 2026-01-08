Kathua Encounter Update: जंगल में मिला जैश का आतंकी ठिकाना, मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान घायल

Kathua Anti Terror Operation: जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में सुरक्षाबलों ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों के खिलाफ बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू किया है. यह ऑपरेशन ऊपरी इलाकों और घने जंगलों में चलाया जा रहा है, जहां आतंकी छिपे होने की आशंका है. खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षाबलों ने इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया. इसी दौरान मुठभेड़ की स्थिति बनी, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में अलर्ट बढ़ा दिया गया. ऑपरेशन का मकसद आतंकियों को पूरी तरह खत्म करना है. सुरक्षाबल किसी भी खतरे को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं.

दूसरे दिन भी जारी रहा सर्च ऑपरेशन

कठुआ में एंटी टेरर ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी रहा. सोमवार की सुबह पहली रोशनी के साथ ही सुरक्षाबलों ने तलाशी अभियान को और तेज कर दिया. सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मिलकर संयुक्त ऑपरेशन चला रही हैं. ऊपरी पहाड़ी इलाकों में आतंकियों के छिपे होने की आशंका के चलते ड्रोन और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है. पूरे इलाके को सील कर दिया गया है ताकि आतंकी भाग न सकें. स्थानीय लोगों की आवाजाही पर भी अस्थायी रोक लगाई गई है.

मुठभेड़ में पुलिस का जवान घायल

ऑपरेशन के दौरान आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच गोलीबारी हुई. इस दौरान जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक जवान घायल हो गया. घायल जवान को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अधिकारियों के मुताबिक जवान की हालत स्थिर बताई जा रही है. मुठभेड़ के बाद सुरक्षाबलों ने इलाके में सर्च और कड़ा कर दिया. किसी भी आतंकी के बचकर निकलने की संभावना को खत्म करने के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है.

जंगल में मिला जैश का ठिकाना

सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ स्थल के पास जंगल के भीतर जैश-ए-मोहम्मद का एक ठिकाना बरामद किया है. यह ठिकाना एक छोटे ट्रेंच जैसे गड्ढे के रूप में बनाया गया था, जिसे ऊंचे और घने जंगल वाले इलाके में छिपाकर रखा गया था. इस तरह की बनावट का मकसद सुरक्षाबलों की नजर से बचना था. अधिकारियों का कहना है कि यह ठिकाना लंबे समय से इस्तेमाल में हो सकता है. ठिकाने से जुड़े अहम सबूतों की जांच की जा रही है.

जारी रहेगा ऑपरेशन

सुरक्षाबलों ने साफ किया है कि जब तक पूरे इलाके को आतंकियों से पूरी तरह सुरक्षित नहीं कर लिया जाता, तब तक ऑपरेशन जारी रहेगा. जैश-ए-मोहम्मद के इस मॉड्यूल को खत्म करना एजेंसियों की प्राथमिकता है. जंगल और पहाड़ी इलाकों में हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है. सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह की चूक नहीं करना चाहतीं. ऑपरेशन से जुड़ी हर नई जानकारी पर लगातार अपडेट दिया जा रहा है.

