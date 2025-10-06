हनीट्रैप, शारीरिक संबंध और 40 लाख की मांग... ऐसे खुला रिटायर्ड अफसरों को फंसाने वाली 'हसीना' का राज

Gujarat Junagadh Honeytrap Case: गुजरात के जूनागढ़ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर को ऑनलाइन हनीट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल किया गया. महिला ने पहले सोशल मीडिया पर दोस्ती की, फिर मुलाकात कर संबंध बनाए. निजी पलों का वीडियो बनाया और उसे वायरल करने की धमकी देकर 40 लाख रुपये की फिरौती मांग ली. लेकिन जब मामला पुलिस तक पहुंचा तो पूरा गिरोह बेनकाब हो गया.

दरअसल, जूनागढ़ पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो सोशल मीडिया पर रिटायर्ड अधिकारियों को फंसाकर ब्लैकमेल करता था. इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों उर्मिला कुमारी, शगुफ्ता और जिशान बदवी को गिरफ्तार किया है. ये गिरोह रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर को फंसाकर 40 लाख रुपये की फिरौती मांग रहा था. आरोपियों ने होटल में रिकॉर्ड किए गए निजी वीडियो का इस्तेमाल करके धमकी दी थी कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे.

शिकायतकर्ता जूनागढ़ के चोबारी रोड पर रहने वाले एक सेवानिवृत्त फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, जिन्होंने 2017 में नौकरी से रिटायरमेंट लिया था. पुलिस को दी शिकायत में उन्होंने बताया कि राजकोट की रहने वाली उर्मिला नाम की महिला ने उन्हें फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया. इसके बाद दोनों के बीच व्हाट्सएप चैटिंग शुरू हुई और धीरे-धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ती चली गईं.

Advertisement

उर्मिला ने शिकायतकर्ता से अपनी जिंदगी के झूठे किस्से सुनाए और खुद को सिंगल बताकर उनसे भावनात्मक रिश्ता बना लिया. करीब पांच महीने पहले उर्मिला ने उन्हें राजकोट बुलाया और एक होटल में मुलाकात की. वहीं दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने. पूर्व अधिकारी को अंदाजा भी नहीं था कि उर्मिला ने उस पूरे पल को गुपचुप तरीके से मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया है.

मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. जून 2025 में उर्मिला ने शिकायतकर्ता को फोन कर बताया कि वह गर्भवती है और उसे गर्भपात कराना है, जिसके लिए पैसे की जरूरत है. उसने बार-बार पैसे की मांग शुरू कर दी. सेवानिवृत्त अधिकारी ने भी उसकी बातों पर भरोसा करते हुए गूगल पे के जरिए कई बार पैसे भेजे. लेकिन यह सब एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा था.

19 सितंबर 2025 को उर्मिला ने दोबारा शिकायतकर्ता को चोटिला के एक होटल में बुलाया. वहां एक बार फिर दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने, लेकिन इस बार उर्मिला ने और भी चालाकी से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. कुछ दिनों बाद शिकायतकर्ता को एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप कॉल और मैसेज आया. कॉल करने वाले ने कहा कि उसके पास होटल का वीडियो है और उसे वायरल करने से रोकना है तो 40 लाख रुपये देने होंगे.

Advertisement

ब्लैकमेलर ने पूर्व अधिकारी को एक ‘वन टाइम ओपन’ वीडियो भी भेजा और धमकी दी कि उसके पास परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल नंबर हैं. पूर्व अधिकारी ने जब उर्मिला से इस बारे में पूछा तो उसने भी खुद को पीड़ित दिखाया और कहा कि वह भी ब्लैकमेल हो रही है. मगर इसी बीच वह गर्भपात और “सेटेलमेंट” के नाम पर फिर से पैसे मांगती रही. पूर्व अधिकारी को शक हुआ और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी.

पुलिस की जांच में सच्चाई सामने आ गई. पता चला कि होटल का वीडियो खुद उर्मिला ने बनाया था और उसे अपने साथी जिशान को दिया था, जिसने व्हाट्सएप कॉल कर ब्लैकमेल करने की कोशिश की. इस मामले में पुलिस ने उर्मिला, शगुफ्ता और जिशान तीनों को गिरफ्तार कर लिया है. अब यह जांच की जा रही है कि क्या इस गिरोह ने पहले भी किसी को इसी तरह हनीट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल किया है?

---- समाप्त ----