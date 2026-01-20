Hyderabad: दोस्त की प्लेट में हाथ धोने पर खूनी बना विवाद, 28 साल के युवक की पीट-पीटकर हत्या

Shyam Panchal Murder Case: हैदराबाद से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां कोल्लूर थाना क्षेत्र में मामूली सी बात ने एक युवक की जान ले ली. सुबह नाश्ते के दौरान हुई छोटी-सी कहासुनी देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई. इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है. बताया जा रहा है कि प्लेट में हाथ धोने जैसी छोटी हरकत पर इतना बड़ा कांड हो गया. पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है.

परिवार में मातम

इस घटना में जान गंवाने वाले युवक की पहचान श्याम पंचाल (28) के रूप में हुई है. श्याम उस्मान नगर स्थित होम ट्री अपार्टमेंट में रहता था. वह रोज़मर्रा की तरह सुबह नाश्ता कर रहा था, तभी यह विवाद हुआ. श्याम की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. आसपास के लोगों के लिए भी यह घटना अविश्वसनीय है कि इतनी छोटी बात पर किसी की जान चली गई.

नाश्ते के दौरान झगड़ा

पुलिस के मुताबिक, 19 जनवरी की सुबह श्याम पंचाल नाश्ता कर रहा था. इसी दौरान उसने कथित तौर पर अतुल सहानी की प्लेट में हाथ धो लिया. इसी बात को लेकर दोनों के बीच पहले बहस हुई, जो धीरे-धीरे तेज झगड़े में बदल गई. बहस इतनी बढ़ गई कि माहौल तनावपूर्ण हो गया. मौके पर मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले हालात बेकाबू हो गए.

सिर पर हमला

झगड़े के दौरान अतुल सहानी ने श्याम पंचाल पर हमला कर दिया. इस हमले में श्याम के सिर पर गंभीर चोटें आईं. वो वहीं फर्श पर गिर पड़ा. चोटें इतनी गहरी थीं कि श्याम की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

दो आरोपियों के नाम केस दर्ज

घटना की सूचना मिलते ही कोल्लूर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की. इस मामले में अतुल सहानी और मिथिलेश कुमार के नाम सामने आए हैं. पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है और सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने लाई जाएगी.



---- समाप्त ----