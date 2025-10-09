scorecardresearch
 

किराए का मकान, मोहब्बत पर शक और प्रेमिका का मर्डर... ऐसे पुलिस के हत्थे चढ़ा हिस्ट्रीशीटर प्रेमी

दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में एक युवती की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है. हरियाणा के हांसी का रहने वाला आरोपी हिमांशु अपनी गर्लफ्रेंड साक्षी पर शक करता था. झगड़े के दौरान उसने साक्षी पर चाकू से कई वार कर दिए और कमरे को बाहर से लॉक कर फरार हो गया.

: महिला का कातिल प्रेमी हरियाणा का हिस्ट्रीशीटर निकला (सांकेतिक फोटो-ITG)

Delhi Girlfriend Murder Case: राजधानी दिल्ली में रहने वाली एक लड़की को उसके प्रेमी ने बेरहमी के साथ मार डाला. उसने एक तेजधार चाकू से अपनी प्रेमिका पर तब तक वार किए जब तक उसकी सांसे थम नहीं गई. कत्ल की वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया. लेकिन गुरुवार को पुलिस ने बताया कि आरोपी हरियाणा का रहने वाला एक हिस्ट्रीशीटर है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है. 

दक्षिणी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (DCP) अंकित चौहान ने पीटीआई को बताया कि हरियाणा के रहने वाले एक 25 वर्षीय शख्स को अपनी प्रेमिका की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. उसने इस वारदात को दक्षिण दिल्ली में मौजूद किराए के एक मकान में अंजाम दिया था. 

डीसीपी ने अंकित चौहान ने आगे बताया कि आरोपी हरियाणा के हांसी का रहने वाला हिस्ट्रीशीटर हिमांशु है. जो वारदात को अंजाम देने के बाद बुधवार की रात शहर से भागने में कामयाब हो गया था. लेकिन दिल्ली पुलिस ने बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि हिस्ट्रीशीटर हिमांशु ओखला में मौजूद एक निजी कंपनी में काम करने वाली साक्षी के साथ रिलेशनशिप में था. साक्षी पिछले एक साल से कोटला मुबारकपुर इलाके में रह रही थी. डीसीपी के मुताबिक, इन दोनों की मुलाकात राजस्थान में हुई थी और फिर उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी.

पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में पता चला है कि हिमांशु मंगलवार शाम को साक्षी के घर गया था और दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस हुई कि आरोपी को शक था कि साक्षी पहले से ही किसी और आदमी के साथ रिलेशनशिप में है. वो इसी बात से नाराज चल रहा था.

डीसीपी ने आगे कहा कि झगड़े के दौरान हिमांशु ने आपा खो दिया. वो रसोई में गया और एक तेजधार चाकू उठा लाया, जिससे उसने साक्षी पर कई बार हमला किया, नतीजा ये हुआ कि साक्षी खून से लहूलुहान होकर फर्श पर गिर पड़ी और बाद में आरोपी हिमांशु कमरे को बाहर से बंद करके मौके से फरार हो गया.

पुलिस के मुताबिक, यह वारदात रात करीब 9.19 बजे तब सामने आई, जब इमारत में झगड़े और सीढ़ियों पर खून के धब्बे की सूचना देने वाली एक पीसीआर कॉल पुलिस को मिली. पुलिस ने बताया कि कॉल करने वाले ने बताया कि इमारत में रहने वाले उसके माता-पिता ने किरायेदार के कमरे से कुछ आवाज़ें सुनीं हैं.

पुलिस अधिकारी ने कहा कि सूचना मिलने के फौरन बाद एक टीम मौके पर भेजी गई. टीम ने वहां पहुंचने पर पहली मंजिल पर एक कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद पाया. हालांकि ताला टूटा हुआ था और टीम ने पाया कि कमरे के अंदर एक महिला खून से लथपथ हालत में पड़ी थी.

पुलिस ने फौरन उस महिला को पास के एक अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. उन्होंने बताया कि उसके चेहरे और गले पर चोट के निशान थे, जिससे पता चलता है कि उस पर किसी धारदार हथियार से हमला किया गया था. पुलिस ने बाद में उसकी पहचान दिल्ली के हौज़ खास की रहने वाली साक्षी के रूप में की.

आस-पास के इलाकों के 250 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने और तकनीकी निगरानी की मदद से पुलिस को पता चला कि साक्षी का कातिल प्रेमी हरियाणा तक पहुंच चुका है. लिहाजा, पुलिस ने वहां जाल फैलाया और उसे गिरफ़्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है.
 

---- समाप्त ----
