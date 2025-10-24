इश्क का जुनून, लव मैरिज की जिद और झगड़े... मां ने बेटे के साथ मिलकर किया बेटी का मर्डर, दहला देगी ऑनर किलिंग की ये कहानी

गुजरात के भावनगर के भीकाडा गांव में ऑनर किलिंग की खौफनाक वारदात सामने आई है. जहां भीकाडा गांव की एक बेटी को उसकी मां और भाई ने मिलकर घर में ही मौत के घाट उतार दिया. हत्या के बाद में सबूत मिटाने के लिए उन दोनों ने लाश को खाली चेकडैम में फेंक दिया. बाद में पिता को जब इस घटना का पता चला तो उसने अपनी पत्नी और बेटे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पूरा मामला सामने आया..

हिम्मतभाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया है कि करीब एक साल पहले उनकी 22 साल की बेटी पारुल अपने मोबाइल पर इंस्टाग्राम के ज़रिए विवेक नाम के लड़के से बात कर रही थी, तभी उनके बेटे प्रकाश ने उसे पकड़ लिया. इसके बाद से ही पारुल ने उस लडके से प्रेम विवाह की जिद करना शुरू कर दिया था. इसके चलते अक्सर घर में झगड़े होने लगे थे. जिस वजह से माता दयाबेन और भाई प्रकाश उससे नाराज हो गए थे और उसे विवेक से बात करने से मना करने लगे थे.

हालांकि, पारुल विवेक से शादी करने की जिद पर अड़ी रही. इसी वदज से पारुल के भाई प्रकाश की भी सगाई नहीं हो रही थी. इसलिए परिवार ने प्रकाश और पारुल की आमने-सामने सगाई कराने की योजना बनाई. लेकिन पारुल की जिद के कारण घर में अक्सर झगड़े होते रहे. पुलिस ने बताया कि इसी बीच 18 अक्टूबर के दिन पारुल को एक बार फिर उसकी मां दयाबेन ने इंस्टाग्राम पर विवेक से बात करते हुए पकड़ लिया.

इसके बाद दयाबेन ने प्रकाश को फोन करके घर बुलाया. फिर प्रकाश के घर आने पर मां-बेटे ने पारुल को समझाया कि उसकी लव मैरिज से समाज में परिवार की इज्जत चली जाएगी और उसके बाकी दोनों बच्चों की शादी होना भी मुश्किल हो जाएगा. लेकिन पारुल ने उनकी एक न सुनी और भागकर विवेक से शादी करने की धमकी दी. इस बात से गुस्साई मां ने पारुल को पकड़कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया.

वहीं, उसके भाई प्रकाश ने अपनी बहन पारुल की गर्दन और शरीर पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया. उसे बचने की कोशिश में पारुल की हथेली और कोहनी पर भी चाकू लगा. बहुत ज्यादा खून बह जाने के कारण पारुल की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद दिन होने के कारण लाश को छिपाने के लिए मां-बेटे ने पारुल के शव को तिरपाल में लपेटकर कुएं के पास पेड़ों के झुरमुट में छिपा दिया.

फिर दोनों ने मौका देखकर पारुल की लाश को चेकडैम में फेंक दिया और वहां से निकल गए. पिता को जब इस वारदात के बारे में पता चला तो उन्होंने फौरन पुलिस को इस बात की जानकारी दी और उनकी शिकायत के आधार पर पुलिसने आरोपी मां-बेटे को गिरफ्तार कर लिया है.

