425 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में गुप्ता एक्ज़िम इंडिया पर ED का बड़ा एक्शन, दिल्ली और पुणे में छापेमारी

ईडी ने गुप्ता एक्ज़िम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (GEIPL) के 425 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में दिल्ली और पुणे में 10 ठिकानों पर छापेमारी की. कंपनी और उसके निदेशकों पर पंजाब नेशनल बैंक से लिए गए लोन का गबन करने का आरोप है.

ED ने दिल्ली और पुणे में 10 ठिकानों पर छापेमारी की (फोटो-ITG)
ED raids Gupta Exim India: 425 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी के एक बड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मेसर्स गुप्ता एक्ज़िम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (GEIPL) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. 2 सितंबर 2025 को ईडी ने दिल्ली और पुणे में कुल 10 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की.

ईडी की यह कार्रवाई सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर दर्ज ईसीआईआर के तहत की गई है. सीबीआई ने यह मामला पंजाब नेशनल बैंक (पूर्व में ओबीसी बैंक) की शिकायत पर दर्ज किया था.

आरोप है कि GEIPL और इसके प्रमोटरों-निदेशकों ने लगभग 425 करोड़ रुपये के बैंक लोन का गबन किया. बैंक से लिया गया कर्ज कंपनी के असली बिज़नेस में इस्तेमाल होने के बजाय दूसरी फर्मों और संस्थाओं में ट्रांसफर कर दिया गया.

ईडी की तलाशी कार्रवाई में जिन परिसरों को शामिल किया गया है, उनमें ज्यादातर वो संस्थान और व्यक्ति हैं जो GEIPL के प्रवर्तकों से सीधे जुड़े हुए हैं. इन जगहों पर ईडी को अहम दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिलने की उम्मीद है.

जांच में सामने आया है कि लोन की बड़ी राशि GEIPL की विभिन्न सहयोगी कंपनियों और संबद्ध संस्थाओं को ट्रांसफर की गई. खास बात यह है कि इनमें से कई कंपनियां GEIPL के कारोबार से जुड़ी ही नहीं थीं.

यानी बैंक से लिया गया पैसा न तो GEIPL के मूल बिज़नेस में लगा और न ही किसी वैध काम में. बल्कि इसे अन्य व्यवसायों और निजी लेन-देन में इस्तेमाल किया गया. ईडी की कार्रवाई फिलहाल जारी है. 

शुरुआती जानकारी के अनुसार, एजेंसी को इस छापेमारी में कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डाटा हाथ लगे हैं. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं.

