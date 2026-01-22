scorecardresearch
 
एनेस्थीसिया का ओवरडोज देकर ले ली चाचा-चाची की जान, फिर डॉक्टर ने हड़प लिया उनका सोना

शिवमोगा में बुजुर्ग दंपती की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. मृतकों का भतीजा मल्लेश, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, इलाज के बहाने घर पहुंचा और एनेस्थीसिया का ओवरडोज देकर दोनों की हत्या कर दी. आरोपी कर्ज में डूबा था इसलिए उसने उनका सोना लूटकर उसे गिरवी रख दिया. जांच में सामने आया कि आरोपी मल्लेश भारी कर्ज में डूबा हुआ था.

डबल मर्डर का खुला राज, भतीजा निकला कातिल (Photo: ITG)
इलाज के नाम पर भरोसे का कत्ल और डॉक्टर ही निकला हत्यारा. कर्नाटक के शिवमोगा जिले में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने अपने ही बुजुर्ग चाचा-चाची को मौत की नींद सुला दी. कर्ज में डूबे आरोपी ने पहले भरोसा जीता फिर एनेस्थीसिया की ओवरडोज देकर दोनों की हत्या कर दी और घर से सोना लूटकर फरार हो गया. पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया है.

भतीजा ही निकला हत्यारा

78 साल के चंद्रप्पा और उनकी 75 साल की पत्नी जयम्मा की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में पुलिस ने मृतकों के भतीजे और पेशे से डॉक्टर मल्लेश को गिरफ्तार किया है. मल्लेश आयुर्वेदिक डॉक्टर (BAMS) है. इस दोहरे हत्याकांड को लेकर  शिवमोगा के एसपी बी. निखिल ने बताया कि भूटनगुडी लेआउट स्थित घर में दोनों के शव अलग-अलग कमरों में मिले थे. शुरुआत में मामला अप्राकृतिक मौत (Unnatural Death Report) के तहत दर्ज किया गया था, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को हत्या की आशंका हुई.

जांच में सामने आया कि आरोपी मल्लेश भारी कर्ज में डूबा हुआ था. उसने कुछ समय पहले अपने चाचा चंद्रप्पा से 15 लाख रुपये का लोन मांगा था, लेकिन इंकार मिलने पर वह नाराज हो गया. पुलिस के अनुसार, आरोपी को इस बात की जानकारी थी कि घर में सोने के गहने रखे हैं.

एनेस्थीसिया का ओवरडोज देकर ली जान

19 जनवरी को मल्लेश इलाज के बहाने दंपती के घर पहुंचा. उसने दोनों से पुराने मेडिकल रिपोर्ट मंगवाए और मेडिकल टर्म्स का इस्तेमाल कर उन्हें भरोसा दिलाया कि इंजेक्शन देने से घुटनों के दर्द और अन्य समस्याओं में राहत मिलेगी. इसी बहाने उसने एनेस्थीसिया दवा ‘प्रोपोफोल’ की बेहद अधिक मात्रा (लगभग 50-50 मिलीग्राम) दोनों को इंजेक्ट कर दी.

कुछ ही मिनटों में दोनों बेहोश हो गए और उनका ब्लड प्रेशर अचानक गिर गया, जिससे उनकी मौत हो गई. इसके बाद आरोपी ने दोनों शवों को अलग-अलग कमरों में रखा और घर से करीब 60 से 80 ग्राम सोने के गहने लेकर फरार हो गया. बाद में उसने इन गहनों को गिरवी रखकर कर्ज चुकाने की कोशिश की.

कातिल डॉक्टर ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे

पुलिस को घर में मेज पर खुले पड़े मेडिकल रिपोर्ट और बिना खाया खाना मिला, जिससे शक और गहरा हुआ. तकनीकी जांच और पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और पूरे हत्याकांड का खुलासा किया.

पुलिस के अनुसार आरोपी पहले भी विभिन्न अस्पतालों में काम कर चुका था, लेकिन अनुशासनहीनता के कारण उसे नौकरी से निकाला गया था. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस यह भी जांच कर रही है कि उसने यह दवा कहां से हासिल की.
 

