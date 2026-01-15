scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 2.19 करोड़ की ठगी, दिल्ली में इंटर-स्टेट साइबर गैंग का पर्दाफाश

दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 2.19 करोड़ की ठगी करने वाले एक इंटर-स्टेट साइबर गैंग का भंडाफोड़ किया है. इस दौरान पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अभी इस मामले में आगे की छानबीन जारी है.

Advertisement
X
पुलिस पकड़े गए साइबर अपराधियों से पूछताछ कर रही है (फोटो-ITG)
पुलिस पकड़े गए साइबर अपराधियों से पूछताछ कर रही है (फोटो-ITG)

दिल्ली पुलिस की IFSO (Intelligence Fusion & Strategic Operations) यूनिट ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़े इंटर-स्टेट साइबर गिरोह का खुलासा किया है. यह गैंग खुद को पुलिस, CBI और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों का अधिकारी बताकर लोगों को डराता था. इस गिरोह ने एक 78 वर्षीय बुज़ुर्ग से करीब 2 करोड़ 19 लाख रुपये की ठगी की. मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की. इस केस ने एक बार फिर साइबर अपराध के बढ़ते खतरे को उजागर किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी कई राज्यों में फैले हुए थे और सुनियोजित तरीके से ठगी को अंजाम दे रहे थे.

फर्जी अधिकारी बनकर की पहली कॉल
पीड़ित बुज़ुर्ग को सबसे पहले एक कॉल आया, जिसमें कॉलर ने खुद को लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर से सुमित मिश्रा बताया. उसने कहा कि बुज़ुर्ग के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दो गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुके हैं।.कॉलर ने बेहद सख्त और धमकी भरे लहजे में बात की, जिससे पीड़ित डर गया. जब बुज़ुर्ग ने उम्र अधिक होने और थाने न जा पाने की बात कही, तो ठगों ने नया हथकंडा अपनाया. उन्होंने भरोसा दिलाया कि कार्रवाई ऑनलाइन ही की जा सकती है. यहीं से ‘डिजिटल अरेस्ट’ की साजिश शुरू हुई.

आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल
इसके बाद दूसरे ठग ने खुद को प्रेम कुमार गौतम बताते हुए कॉल की. उसने कहा कि पीड़ित का आधार कार्ड कई गैरकानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ है. ठगों ने डर का माहौल बनाते हुए कहा कि मामला बेहद गंभीर है. उन्होंने पीड़ित से उसकी पूरी संपत्ति, बैंक बैलेंस, नकद और प्रॉपर्टी की जानकारी हासिल कर ली. लगातार दबाव और डर के कारण बुज़ुर्ग मानसिक रूप से टूटने लगा. ठगों का मकसद सिर्फ एक था- पीड़ित को पूरी तरह कंट्रोल में लेना.

सम्बंधित ख़बरें

Lawyers violent protest at Bara toll plaza in Barabanki (Photo: Screengrab)
बाराबंकी: टोल प्लाजा पर वकील की पिटाई से भड़का गुस्सा, बैरियर तोड़े-आवागमन फ्री किया
Within a week, another elderly woman was digitally arrested in Greater Kailash, Delhi and duped of Rs 7 crore
ग्रेटर कैलाश में 70 वर्षीय महिला से 7 करोड़ की ठगी, हफ्ते भर पहले डॉक्टर दंपति ने गंवाए थे 14 करोड़
KGMU case and Delhi Bomb blast case
KGMU धर्मांतरण मामले से जुड़े दिल्ली ब्लास्ट केस के तार, देखें खुलासा
cocaine hydro ganja seizure in Bengaluru,
ड्रग्स के खिलाफ CCB का बड़ा एक्शन: दो विदेशी नागरिक गिरफ्तार, 1 करोड़ की कोकीन-हाइड्रो गांजा जब्त
Lawrence Bishnoi gang name in RCMP report
RCMP की रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर लगाया संगीन आरोप
Advertisement

24 घंटे की डिजिटल निगरानी
ठगों ने पीड़ित को 24 घंटे व्हाट्सऐप वीडियो कॉल पर निगरानी में रखा. उसे घर से बाहर न निकलने और किसी से बात न करने की सख्त हिदायत दी गई. यहां तक कहा गया कि अगर किसी को बताया तो तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा. भरोसा जमाने के लिए ठगों ने वीडियो कॉल पर फर्जी CBI ऑफिस का सेटअप दिखाया. इतना ही नहीं, एक नकली वकील को भी वीडियो कॉल पर पेश किया गया. यह पूरा नाटक पीड़ित को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए किया गया.

2.19 करोड़ रुपये की ठगी
डर और दबाव में आकर पीड़ित ने 26 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 के बीच अलग-अलग बैंक खातों में कुल 2.19 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए. ठगों ने भरोसा दिलाया कि यह रकम केवल वेरिफिकेशन के लिए है. कहा गया कि जांच पूरी होने के बाद पैसे वापस कर दिए जाएंगे. पीड़ित को लगा कि वह कानून की मदद कर रहा है. लेकिन पैसे ट्रांसफर होते ही ठगों का रवैया बदलने लगा. बाद में 5 दिसंबर को पीड़ित ने IFSO थाने में ई-एफआईआर दर्ज कराई.

IFSO ने शुरू की जांच और डिजिटल ट्रेल
मामले की जांच इंस्पेक्टर सुनील कुमार की अगुवाई में गठित विशेष टीम ने की. टीम ने बैंक खातों, कॉल डिटेल्स और डिजिटल फुटप्रिंट्स की गहन जांच शुरू की. जांच में सामने आया कि सबसे पहले ठगी की रकम मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के एक बैंक खाते में ट्रांसफर की गई थी. इसके बाद रकम को अलग-अलग खातों में घुमाया गया. पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण के जरिए पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़नी शुरू कीं. यहीं से आरोपियों तक पहुंचने का रास्ता साफ हुआ.

Advertisement

मध्य प्रदेश से पहली गिरफ्तारी
पुलिस ने बड़वानी, मध्य प्रदेश से दीपेश पाटीदार (30) और अंशुल राठौर (28) को गिरफ्तार किया. पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आईं. आरोपियों ने बताया कि वे फर्जी बैंक अकाउंट उपलब्ध कराने और पैसे आगे ट्रांसफर करने का काम करते थे. इसके बाद पुलिस ने जांच का दायरा और बढ़ाया. यह साफ हो गया कि गिरोह सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं था. कई शहरों में इसका नेटवर्क फैला हुआ था.

लखनऊ के होटल से तीन आरोपी गिरफ्तार
आगे की जांच में दिल्ली पुलिस ने जबलपुर, इंदौर, प्रयागराज, झांसी और लखनऊ में छापेमारी की. लखनऊ के एक होटल से तीन और आरोपियों को पकड़ा गया. गिरफ्तार आरोपियों में श्याम बाबू गुप्ता (36), राघवेंद्र वर्मा (25) और देवेश सिंह (25) शामिल हैं. ये आरोपी फर्जी बैंक अकाउंट जुटाने और ठगी की रकम को अलग-अलग खातों में घुमाने का काम करते थे. पुलिस के अनुसार ये गिरोह बेहद संगठित तरीके से काम कर रहा था. सभी आरोपी आपस में लगातार संपर्क में रहते थे.

ठगी का पूरा तरीका
आरोपी खुद को पुलिस, CBI, कस्टम्स और अन्य सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताते थे. पहले गिरफ्तारी और जेल की धमकी देकर डराते थे. फिर अचानक नरमी दिखाकर कहते कि शायद गलती से नाम आ गया है. इसी बहाने वे ‘समस्या सुलझाने’ का ऑफर देते थे. पीड़ित को तथाकथित ‘RBI वेरिफिकेशन अकाउंट’ में पैसे ट्रांसफर करने को कहा जाता था. भरोसा दिलाया जाता कि जांच के बाद पूरी रकम वापस मिल जाएगी, जो कभी नहीं मिलती.

Advertisement

बरामदगी और आगे की जांच
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अलग-अलग फर्मों की रबर स्टैम्प, चेक बुक, 7 मोबाइल फोन, 20 डेबिट कार्ड और आधार कार्ड की कॉपियां बरामद की हैं. पुलिस का कहना है कि यह मामला गंभीर, संगठित और कई राज्यों में फैला हुआ है. जांच अभी जारी है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है. ठगी के पैसों की पूरी चेन खंगाली जा रही है. दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इस तरह के कॉल से सावधान रहें और तुरंत पुलिस को सूचना दें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement