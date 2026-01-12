scorecardresearch
 
पहले अपहरण, फिर चलती कार में गैंग रेप और 5 दिन बाद FIR... अभी तक नहीं मिले छात्रा के गुनहगार

राजस्थान के बिकानेर जिले में 12वीं क्लास की छात्रा को अगवा कर उसके साथ चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है. हालांकि इस मामले में घटना के 5 दिन बाद FIR दर्ज हुई है. लेकिन अभी तक नापासर थाना पुलिस के साथ खाली हैं. पढ़ें पूरी वारदात की कहानी.

कोई भी आरोपी अब तक पुलिस के हाथ नहीं आया है (सांकेतिक फोटो-ITG)
Bikaner Gang Rape: राजस्थान के बीकानेर जिले से एक 12वीं कक्षा की एक छात्रा के कथित अपहरण और उसके साथ चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, यह वारदात 6 जनवरी को नापासर इलाके में हुई थी. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. पीड़िता के परिवार ने कई दिन बाद इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है. मामला सामने आने के बाद से पुलिस जांच में जुट गई है. हालांकि अभी तक आरोपियों के बारे में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया है.

स्कूल जाने के दौरान अपहरण
शिकायत के अनुसार, 6 जनवरी की सुबह छात्रा रोज़ की तरह घर से स्कूल के लिए निकली थी. रास्ते में दो युवकों ने उसे रोका और जबरन कार में बैठा लिया. इसके बाद आरोपी उसे लेकर मौके से फरार हो गए. छात्रा मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन सुनसान रास्ता होने की वजह से कोई सहायता नहीं मिल सकी. इसी दौरान आरोपियों ने गैंर रेप की वारदात को अंजाम दिया.

चलती कार में घंटों तक दरिंदगी
पुलिस और शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपी कई घंटों तक कार को इधर-उधर घुमाते रहे. इस दौरान उन्होंने छात्रा को धमकाया और चलती गाड़ी में बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता पूरी तरह दहशत में थी और विरोध करने की स्थिति में नहीं थी. आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी. 

गांव में पहुंचते ही खुला राज
काफी देर बाद जब कार एक पड़ोसी गांव में पहुंची, तो वहां के लोगों को शक हुआ. संदिग्ध हालात देखकर ग्रामीणों ने गाड़ी को रोक लिया. ग्रामीणों की सक्रियता से आरोपियों की योजना बिगड़ गई. हालात बिगड़ते देख आरोपियों ने छात्रा को जबरन कार से बाहर उतार दिया और इसके बाद वे मौके से फरार हो गए. ग्रामीणों ने तुरंत स्थिति को समझा और लड़की से उसके परिवार वालों की जानकारी ली.

ऐसे परिवार तक पहुंची खबर
ग्रामीणों ने छात्रा की हालत देखकर उसके परिवार को सूचना दी. सूचना मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे. फिर वे लोग अपनी बेटी को वहां से लेकर घर वापस आ गए. पीड़िता बेहद डरी और सदमे में थी. परिवार ने पहले उसकी हालत को संभालने पर ध्यान दिया. इसके बाद पूरे मामले को लेकर पुलिस से संपर्क किया गया.

पांच दिन बाद दर्ज हुआ मामला
इस गंभीर घटना के बावजूद मामला 11 जनवरी को दर्ज किया गया. पुलिस के अनुसार, शिकायत पीड़िता के परिवार द्वारा दी गई थी. देरी से शिकायत दर्ज होने के कारण भी पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है. नापासर थाना पुलिस ने पीटीआई से इस बात की पुष्टि की है. पुलिस का कहना है कि केस दर्ज होते ही जांच शुरू कर दी गई.

केस में BNS की ये धाराएं
नापासर थाना में भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. सर्किल ऑफिसर गंगाशहर हिमांशु शर्मा ने बताया कि पीड़िता की उम्र 18 साल से अधिक है. हालांकि आरोपियों की उम्र को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है. पुलिस कानूनी प्रक्रिया के तहत सभी तथ्यों की जांच कर रही है.

अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं. संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. पुलिस तकनीकी और स्थानीय इनपुट के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा.

सुरक्षा पर सवाल
यह मामला एक बार फिर छात्राओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है. दिनदहाड़े स्कूल जाते समय ऐसी घटना होना चिंता का विषय है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी निष्पक्षता से की जाएगी. पीड़िता को हरसंभव सहायता देने का भरोसा दिया गया है. प्रशासन भी मामले की गंभीरता को देखते हुए सतर्क है. लोगों की मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिले.

