ड्रिंक्स, डिनर और डेथ... बेंगलुरु के पब में बैंक मैनेजर की रहस्यमय मौत, बाथरूम में मिला शव

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के राजराजेश्वरी नगर इलाके के एक पब में गुरुवार रात जो हुआ, उसने हर किसी को हैरान कर दिया. 31 वर्षीय बैंक मैनेजर मेघराज की लाश पब के बाथरूम में रहस्यमय परिस्थितियों में मिली. इसकी सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटनास्थल से सबूत एकत्र किए गए. सीसीटीवी फुटेज भी जब्त कर लिए गए. इस केस की जांच की जा रही है.

एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, गुरुवार रात मेघराज अपने तीन दोस्तों के साथ पब में ड्रिंक्स और डिनर के लिए गए हुए थे. उनके दोस्तों ने बताया कि सबकुछ सामान्य था. खाना खत्म होने के बाद उन्होंने बिल चुकाया और बाहर निकलने की तैयारी करने लगे. इसी बीच मेघराज ने कहा कि उनको उल्टी जैसा महसूस हो रहा है और वह बाथरूम चला गया. उनके दोस्त बाहर उनका इंतजार करते रहे, लेकिन वापस नहीं लौटे.

इसके बाद दोस्त पब के अंदर वापस गए और उनकी तलाश करने लगे. उन्होंने फर्श और कॉर्नर तक देखा लेकिन मेघराज कहीं नहीं मिले. जब शौचालय का दरवाजा अंदर से बंद पाया गया, तो उन्हें शक हुआ. पब मैनेजर को सूचना दी गई और कुछ ही देर में दरवाज़ा तोड़ा गया. अंदर जो नजारा था, उसने सबको झकझोर दिया. मेघराज अंदर रहस्यमय हालत में मृत पड़े हुए थे. आनन-फानन में उनको बाहर निकाला गया.

डीसीपी (पश्चिम) एस. गिरीश ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि मेघराज खुद बाथरूम गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया. कुछ मिनटों बाद कोई हरकत नहीं हुई. इसके बाद जब दरवाजा तोड़ा गया, तो वो मृत अवस्था में मिलो. सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स की टीम मौके पर पहुंची. वहां से जरूरी सभी साक्ष्य एकत्र कर लिए गए हैं. सीसीटीवी विश्लेषण और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह पता चल पाएगी.

मृतक की पहचान 31 वर्षीय मेघराज के रूप में हुई है, जो एक निजी बैंक में मैनेजर थे. उनके घर पर उसकी पत्नी और छह महीने का बच्चा है. परिवार के लोगों को घटना की जानकारी मिलते ही मातम छा गया. मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस सभी संभावित एंगल जैसे कि जहर, हार्ट अटैक या किसी बाहरी हस्तक्षेप के मद्देनजर जांच कर रही है.

राजराजेश्वरी नगर में स्थित पब को फिलहाल जांच पूरी होने तक के लिए सील कर दिया गया है. एक ओर जहां पुलिस इसे रहस्यमय मौत मानकर जांच कर रही है, वहीं इलाके में इस वारदात ने लोगों को सकते में डाल दिया है. सवाल ये है कि आखिर एक स्वस्थ और जवान बैंक अधिकारी की जिंदगी कुछ ही मिनटों में कैसे खत्म हो गई? वैसे इनदिनों अचानक हार्ट अटैक की घटनाएं बहुत अधिक सामने आ रही हैं.

