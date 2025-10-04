scorecardresearch
 

अभिषेक हत्याकांड की गुत्थी सुलझी, अलीगढ़ पुलिस के शिकंजे में शूटर, मास्टरमाइंड की तलाश तेज

अलीगढ़ में व्यवसायी अभिषेक गुप्ता हत्याकांड की गुत्थी सुलझने लगी है. पुलिस ने इस मामले में दूसरे शूटर को भी गिरफ्तार कर लिया है. उसने 26 सितंबर की रात को वारदात को अंजाम दिया था. जांच में पुष्टि हुई है कि यह हत्या पैसों के विवाद से जुड़ी सुपारी किलिंग थी.

हिंदू महासभा नेता ने सुपारी देकर कराई व्यवसायी की हत्या, पुलिस को बड़ी सफलता. (File Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के व्यवसायी अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. पुलिस ने दूसरे शूटर आसिफ को भी गिरफ्तार कर लिया है. आसिफ ही वह शख्स है जिसने 26 सितंबर की रात को गोलियां चलाई थीं. पुलिस का कहना है कि अब पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आसिफ को शुक्रवार देर रात अलीगढ़-एटा राजमार्ग के पास से ट्रैक कर दबोचा गया. उसके पास से एक अवैध हथियार और लगभग 12 हजार रुपए की नकदी बरामद की गई. पुलिस का कहना है कि आसिफ का पहले से भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जिसकी जांच की जा रही है.

पुलिस अधीक्षक (नगर) शेखर पाठक ने बताया कि पूछताछ में आसिफ ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया है. उसका बयान 30 सितंबर को पकड़े गए पहले मुख्य शूटर मोहम्मद फजल के बयान से पूरी तरह मेल खाता है. दोनों के कबूलनामे से पुलिस को हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में निर्णायक मदद मिली.

दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया है कि ये एक सुपारी किलिंग थी. इसकी सुपारी हत्या के मुख्य साजिशकर्ता पूजा शकुन पांडे और उनके पति अशोक पांडे ने दिया था. दोनों भाड़े के शूटर कई सालों से पूजा और अशोक को जानते थे. अक्सर उनके संपर्क में रहते थे. कुछ दिन पहले ही उन्हें अभिषेक गुप्ता की हत्या के लिए तैयार किया गया. 

प्रारंभिक जांच से पता चला है कि हत्या के पीछे अभिषेक गुप्ता और आरोपी दंपति के बीच पैसों को लेकर गंभीर विवाद था. एसपी ने कहा, "हमने हिंदू महासभा की राष्ट्रीय महासचिव पूजा शकुन पांडे की गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान तेज कर दिया है." पूजा शकुन पांडे का पति अशोक पांडे हिंदू महासभा का राष्ट्रीय प्रवक्ता है.

---- समाप्त ----
