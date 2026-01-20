scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जो डर गया, वो लुट गया... जानिए दुनियाभर में कैसे चलता है 'डिजिटल अरेस्ट' का खतरनाक खेल?

एक फोन कॉल, एक डर और फिर जिंदगी भर की कमाई गायब. डिजिटल अरेस्ट कोई कानून नहीं, बल्कि साइबर अपराधियों की सबसे खतरनाक साजिश है. CBI, पुलिस और कोर्ट का डर दिखाकर कैसे लोगों का दिमाग कैद किया जाता है, पैसा विदेशों तक पहुंचता है और कौन है इस इंटरनेशनल साइबर ठगी का किंगपिन.

Advertisement
X
भारत से कंबोडिया तक फैला साइबर साम्राज्य, चेन जी है डिजिटल अरेस्ट का किंगपिन. (Photo: Unsplash.com)
भारत से कंबोडिया तक फैला साइबर साम्राज्य, चेन जी है डिजिटल अरेस्ट का किंगपिन. (Photo: Unsplash.com)

डिजिटल अरेस्ट. सुनने में भले ही कानूनी शब्द लगे, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत के कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान नहीं है. इसके बावजूद हर दिन देश के अलग-अलग शहरों से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं. एक फोन कॉल के जरिए लोगों के दिमाग पर कब्जा किया जा रहा है और फिर बैंक बैलेंस मिनटों में साफ हो जाता है.

साइबर अपराधियों का यह पूरा खेल माइंड अरेस्ट का है. जो डर गया, वही फंस गया. ठग खुद को कभी CBI अफसर बताते हैं, कभी इनकम टैक्स अधिकारी, तो कभी सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर वीडियो कॉल करते हैं. डर इतना गहरा बैठाया जाता है कि पढ़े-लिखे, अनुभवी और जिम्मेदार लोग भी ठगों की बातों पर आंख मूंदकर भरोसा कर लेते हैं. दिल्ली के डॉक्टर इंदिरा तनेजा इसका बड़ा उदाहरण हैं. 

एक फोन कॉल से शुरू हुई बातचीत में उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने का डर दिखाया गया. फर्जी पुलिस स्टेशन, नकली वर्दी, वीडियो कॉल पर फर्जी जज. सबकुछ इतना प्रोफेशनल कि शक की गुंजाइश ही खत्म कर दी गई. डर के इसी जाल में फंसकर डॉक्टर तनेजा और उनके पति ने 14 करोड़ रुपए से ज्यादा गंवा दिए. इंदिरा तनेजा बताती हैं कि कैसे TRAI से कॉल आने की बात कही गई.

सम्बंधित ख़बरें

जो डर गया वो फंस गया... देखें डिजिटल अरेस्ट की साजिश के खिलाफ 10 तक
ऑनलाइन ठगी का ग्लोबल नेटवर्क: म्यांमार से कंबोडिया तक फैले स्कैम सेंटर
बड़े-बड़े गेट, गार्ड्स, खूंखार कुत्ते... जानिए 'डिजिटल अरेस्ट' नेटवर्क कौन चला रहा है?
Cyber scam of 15 crore against NRI doctor couple in South Delhi
NRI दंपती से 15 करोड़ की ऑनलाइन ठगी, मामले पर क्या बोले एक्सपर्ट
Digital Arrest Scam discloser in Delhi
डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 2.19 करोड़ की ठगी, दिल्ली में इंटर-स्टेट साइबर गैंग का पर्दाफाश
Within a week, another elderly woman was digitally arrested in Greater Kailash, Delhi and duped of Rs 7 crore
ग्रेटर कैलाश में 70 वर्षीय महिला से 7 करोड़ की ठगी, हफ्ते भर पहले डॉक्टर दंपति ने गंवाए थे 14 करोड़
Advertisement

इसके बाद ठगों ने उन्हें मुंबई के एक पुलिस स्टेशन से जोड़ा. FIR, गिरफ्तारी और बैंक अकाउंट फ्रीज होने की धमकी दी गई. डर के कारण उन्होंने किसी से बात नहीं की और यही ठगों की सबसे बड़ी जीत बन गई. ऐसा ही मामला पटना के एक डॉक्टर दंपत्ति के साथ हुआ. कई दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखकर, कभी CBI अफसर बनकर, कभी जज बनकर वीडियो कॉल किए गए. 

जब तक साजिश समझ में आई, तब तक 2 करोड़ 20 लाख रुपए खाते से उड़ चुके थे. साइबर ठगों का जाल यहीं नहीं रुका. पंजाब पुलिस के पूर्व IG अमर सिंह से 8 करोड़ रुपए की ठगी हुई. रिटायर्ड अफसर रमेश चंद्र भी इसी डर के खेल का शिकार बने. पैटर्न साफ है. ठग सीधे पैसे नहीं मांगते, पहले दिमाग पर कब्जा करते हैं.

साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे के मुताबिक, देश में हर दिन 30 से 35 हजार साइबर क्राइम की शिकायतें दर्ज हो रही हैं. 2023 में 22 लाख साइबर फ्रॉड केस सामने आए और आने वाले समय में यह आंकड़ा 50 लाख तक पहुंच सकता है. कानून साफ है. कोई भी जांच एजेंसी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती. ना कोई एप डाउनलोड करवाती है, ना सुप्रीम कोर्ट का लिंक भेजती है. 

Advertisement

डिजिटल अरेस्ट सिर्फ साइबर अपराधियों का हथियार है. अब सवाल ये कि डिजिटल अरेस्ट से लूटा गया पैसा जाता कहां है. जांच में सामने आया इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड नेटवर्क. इस नेटवर्क का सबसे बड़ा नाम है 37 साल का चेन जी. चीन में जन्मा, कंबोडिया की नागरिकता लेने वाला चेन जी भारत से लेकर अमेरिका, चीन और यूरोप तक साइबर ठगी का खेल चला रहा था.

कंबोडिया के प्रिंस होल्डिंग ग्रुप के जरिए उसने रियल एस्टेट, बैंकिंग और लग्जरी ब्रांड्स में निवेश किया. डिजिटल अरेस्ट से लूटी गई रकम कंबोडिया के प्रिंस बैंक तक पहुंचती थी. यही नहीं, कंबोडिया और आसपास के इलाकों में साइबर स्कैम सेंटर्स बनाए गए, जहां अलग-अलग देशों से लोगों को लाकर ठगी करवाई जाती थी. जून 2025 से जनवरी 2026 के बीच कंबोडिया में 118 स्कैम सेंटर्स पर रेड हुई. 

23 देशों के करीब 5 हजार लोग गिरफ्तार किए गए. चेन जी की गिरफ्तारी के बाद साइबर फ्रॉड नेटवर्क में हड़कंप मच गया. फिलहाल चेन जी चीन की हिरासत में है. लेकिन खतरा टला नहीं है. म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया में फैले स्कैम सेंटर्स अभी भी सक्रिय हैं. साइबर अपराधियों की सबसे बड़ी ताकत डर है. इस डर को हराने का एक ही तरीका है, सतर्कता, जानकारी और सही वक्त पर शिकायत.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement