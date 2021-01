दिल्लीः इंस्टाग्राम पर सिख महिलाओं को करता था परेशान, पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार

दिल्ली में एक महिला को इंस्टाग्राम पर परेशान करने का मामला सामने आया है. जहां पीड़ित महिला ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराते हुए ऑनलाइन उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाया है. इसी तरह से एक दूसरे मामले में भी एक महिला ने अपमानजनक और उत्पीड़न करने वाले संदेश मिलने की शिकायत पुलिस को दर्ज कराई है. खास बात ये है कि इन दोनों मामलों में महिलाओं को परेशान करने वाला शख्स एक ही निकला.

पहला मामला दिल्ली के तिलक नगर थाना इलाके का है. जहां एक महिला ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उसे इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ईज़ी-टू-चैट पर परेशान करने वाले, उत्पीड़न करने वाले और अपमानजनक संदेश मिल रहे हैं.

दूसरा मामला हरि नगर पुलिस स्टेशन का है. जहां साइबर पोर्टल पर एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि उसे दो इंस्टाग्राम प्रोफाइल से अपमानजनक, उत्पीड़न करने वाले संदेश मिल रहे हैं. जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो रही है. उसने प्रोफाइल का नाम 'Awaking your mind' और 'only for strong women' बताया.

इन दोनों शिकायतों की जांच के लिए साइबर सेल भेजा गया. पुलिस ने इन मामलों में इंस्टाग्राम को नोटिस भेजा और यूजर के आईपी एड्रेस निकाले गए. पुलिस उस वक्त हैरान रह गई, जब दोनों मामलों का आरोपी एक ही शख्स पाया गया. जांच के दौरान दोनों मामलों में जो आईपी एड्रेस पुलिस को मिला था, वो दिल्ली के रमेश नगर निवासी जसदीप सिंह के नाम पर था. जिसे एक्सिलिट इंटरनेट कनेक्शन से संचालित किया जा रहा था.

इसके बाद दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने 24 वर्षीय आरोपी अंगद सिंह उर्फ बनी को गिरफ्तार कर लिया, जो दोनों मामलों का आरोपी है. पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वह खासकर सिख लड़कियों के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाता है और उन लड़कियों को परेशान करता है, जो सिख धर्म से बाहर शादी करती हैं.

पुलिस के मुताबिक चूंकि यह मामला जमानती था, लिहाज़ा आरोपी को थाने से जमानत दी गई और उसे रिहा कर दिया गया. पुलिस ने उसे भविष्य में इस तरह की हरकत ना करने की चेतावनी भी दी.