लव मैरिज की जिद, मां-बाप का विरोध और खौफनाक साजिश... बेटी की दिल दहला देने वाली करतूत

तेलंगाना के विकाराबाद जिले में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 23 साल की महिला नर्स को अपने ही माता-पिता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. आरोपी युवती दूसरी जाति के युवक से शादी करना चाहती थी, लेकिन माता-पिता के इनकार से नाराज होकर उसने यह खौफनाक कदम उठाया.

पुलिस के मुताबिक, यह घटना 24 जनवरी की है. आरोपी ने याचारम गांव स्थित अपने घर में पहले अपनी मां और फिर पिता को नींद के इंजेक्शन का ओवरडोज दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान 58 वर्षीय पिता और 52 वर्षीय मां के रूप में हुई है. युवती की सोशल मीडिया के जरिए एक युवक से पहचान हुई थी.

दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गया था. जब उसने शादी की बात घर में रखी, तो माता-पिता ने जाति का हवाला देकर इस रिश्ते से इनकार कर दिया. इसी बात को लेकर घर में लगातार विवाद चल रहा था. पुलिस का कहना है कि माता-पिता के विरोध के बाद आरोपी ने उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रची. वह संगारेड्डी जिले के एक अस्पताल में काम करती थी.

वहीं से नींद के इंजेक्शन लेकर आई. दर्द के इलाज का बहाना बनाकर उसने पहले अपनी मां और बाद में पिता को इंजेक्शन का ओवरडोज दिया. माता-पिता की मौत के बाद आरोपी ने अपने भाई को फोन कर बताया कि दोनों की जान खेती के बकाया कर्ज के दबाव की वजह से गई है. भाई को शक हुआ और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

इसके आधार पर संदिग्ध मौत का मामला दर्ज किया गया. जांच के दौरान पुलिस को घर से तीन इंजेक्शन मिले, जिनके बैच नंबर संगारेड्डी अस्पताल से मेल खाते पाए गए. सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. इसके बाद केस की धाराओं में बदलाव किया गया. पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया.

